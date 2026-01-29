Wo Hochzeitsträume wahr werden
Van der Valk Hotels präsentieren exklusive Hochzeitslocations auf der Hochzeitsmesse in Rostock
Im Mittelpunkt steht dabei das Van der Valk Naturresort Drewitz – eine Hochzeitslocation, die Romantik, Natur und Exklusivität auf einzigartige Weise verbindet. Direkt am glasklaren Drewitzer See gelegen und umgeben von unberührter Landschaft, bietet das Resort eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Ein echtes Highlight ist das hoteleigene Bootshaus: glitzerndes Wasser und ein weiter Blick über den See schaffen eine Atmosphäre, die Emotionen weckt und besondere Momente unvergesslich macht. Die großzügige Seeterrasse lädt dazu ein, den Hochzeitstag direkt am Wasser zu feiern – idyllisch, naturverbunden und voller Leichtigkeit. Am hoteleigenen Strandabschnitt sind sowohl freie als auch standesamtliche Trauungen möglich. Ob barfuß im Sand, mit Blick auf den See oder inmitten der ruhigen Natur – das Naturresort Drewitz bietet Paaren maximale Freiheit bei der Gestaltung ihrer Zeremonie und einen Rahmen, der echte Herzensmomente entstehen lässt.
Ergänzend präsentieren die Van der Valk Hotels weitere exklusive Hochzeitslocations in Mecklenburg-Vorpommern: Das Van der Valk Resort Linstow in der Mecklenburgischen Seenplatte verbindet klassische Eleganz mit modernem Komfort für Feiern jeder Größe, während das Golfhotel Serrahn am Krakower See besonders für kleine, stilvolle Hochzeiten im privaten Rahmen geeignet ist.
Gemeinsam ist allen Standorten die persönliche Betreuung durch erfahrene Hochzeitsplaner. Vom ersten Kennenlernen bis zum großen Tag begleiten sie jedes Paar mit Herz, Erfahrung und einem umfassenden Rundum-sorglos-Service. Ob Dekoration, Ablaufplanung oder Hochzeitsnacht – bei den Van der Valk Hotels gilt das Versprechen: Sie müssen nur noch „Ja“ sagen.
Weitere Informationen und Anfragen per Mail an bankettlinstow@vandervak.de oder telefonisch unter Tel. 038457-71020.