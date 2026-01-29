Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049786

van der Valk Resort Linstow GmbH Krakower Chaussee 1 18292 Linstow, Deutschland http://www.vandervalk.de/hotel_linstow.html
Ansprechpartner:in
Logo der Firma van der Valk Resort Linstow GmbH

Wo Hochzeitsträume wahr werden

Van der Valk Hotels präsentieren exklusive Hochzeitslocations auf der Hochzeitsmesse in Rostock

(lifePR) (Rostock, )
Auch 2026 wird die Hochzeitsmesse in Rostock wieder zum Treffpunkt für alle, die ihre Liebe feiern möchten. Am 31. Januar und 01. Februar laden die Van der Valk Hotels angehende Brautpaare und ihre Familien dazu ein, sich an ihrem Messestand von außergewöhnlichen Hochzeitslocations in Mecklenburg-Vorpommern inspirieren zu lassen.

Im Mittelpunkt steht dabei das Van der Valk Naturresort Drewitz – eine Hochzeitslocation, die Romantik, Natur und Exklusivität auf einzigartige Weise verbindet. Direkt am glasklaren Drewitzer See gelegen und umgeben von unberührter Landschaft, bietet das Resort eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Ein echtes Highlight ist das hoteleigene Bootshaus: glitzerndes Wasser und ein weiter Blick über den See schaffen eine Atmosphäre, die Emotionen weckt und besondere Momente unvergesslich macht. Die großzügige Seeterrasse lädt dazu ein, den Hochzeitstag direkt am Wasser zu feiern – idyllisch, naturverbunden und voller Leichtigkeit. Am hoteleigenen Strandabschnitt sind sowohl freie als auch standesamtliche Trauungen möglich. Ob barfuß im Sand, mit Blick auf den See oder inmitten der ruhigen Natur – das Naturresort Drewitz bietet Paaren maximale Freiheit bei der Gestaltung ihrer Zeremonie und einen Rahmen, der echte Herzensmomente entstehen lässt.

Ergänzend präsentieren die Van der Valk Hotels weitere exklusive Hochzeitslocations in Mecklenburg-Vorpommern: Das Van der Valk Resort Linstow in der Mecklenburgischen Seenplatte verbindet klassische Eleganz mit modernem Komfort für Feiern jeder Größe, während das Golfhotel Serrahn am Krakower See besonders für kleine, stilvolle Hochzeiten im privaten Rahmen geeignet ist.

Gemeinsam ist allen Standorten die persönliche Betreuung durch erfahrene Hochzeitsplaner. Vom ersten Kennenlernen bis zum großen Tag begleiten sie jedes Paar mit Herz, Erfahrung und einem umfassenden Rundum-sorglos-Service. Ob Dekoration, Ablaufplanung oder Hochzeitsnacht – bei den Van der Valk Hotels gilt das Versprechen: Sie müssen nur noch „Ja“ sagen.

Weitere Informationen und Anfragen per Mail an bankettlinstow@vandervak.de oder telefonisch unter Tel. 038457-71020.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.