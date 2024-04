Vier Sterne für das Van der Valk Golfhotel Serrahn

Erneut große Freude im Van der Valk Golfhotel Serrahn. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Mecklenburg-Vorpommern bestätigte dem Hotel am Serrahner See für weitere drei Jahre die vier Sterne nach dem Kriterienkatalog der Deutschen Hotelklassifizierung und stuft die Hotelanlage somit erneut als Unterkunft für hohe Ansprüche mit 4 Sternen ein.Die DEHOGA-Repräsentanten Matthias Dettmann (links im Bild) und Christian Kurzenberg (rechts im Bild) übergaben vor Ort die begehrte Plakette an Heike Gebauer und Kerstin Aeberlin (Hotelmanagement, Bildmitte im Foto).Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte und auf halbem Weg zwischen Berlin und Rostock befindet sich das Van der Valk Golfhotel Serrahn. Die Hotel- und Golfanlage lockt mit 27 stilvoll eingerichteten Zimmern und großzügigen Suiten, dem 18-Loch-Golfplatz und dem modernen Restaurant „Martinus“ mit großer Sonnenterrasse, Wintergarten und Kamin nicht nur Urlauber und Golfer, sondern auch Einheimische an den Krakower See.Das vielfältige Angebot wird ergänzt durch modern ausgestattete Veranstaltungsräume, Events zum Thema Kulinarik und 18- Loch Golfanlage sowie Freizeitmöglichkeiten, wie Fahrrad- und Wandertouren in das angrenzende Nebeltal.Van der Valk Golfhotel Serrahn | Dobbiner Weg 24 | 18292 Serrahn