Van der Valk Resort Linstow im Fokus

Am 18. November 2024 wurde das Van der Valk Resort Linstow erneut für seine herausragende Familienfreundlichkeit geehrt. Im Rahmen des ersten Qualitätstages Mecklenburg-Vorpommern, welcher vom Landestourismusverband im Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen veranstaltet wurde, erhielt das Resort die Rezertifizierung für das renommierte Qualitätssiegel „Familienurlaub MV – geprüfte Qualität“.



„Die goldene Krone“ ziert nun erneut den Eingangsbereich des Van der Valk Resorts Linstow, das jedes Jahr zahlreiche Familien aus ganz Deutschland sowie aus Nachbarländern wie Dänemark und den Niederlanden willkommen heißt. Das Qualitätssiegel des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern steht für höchste Standards in Bezug auf Verlässlichkeit, Transparenz und Urlaubserlebnis. Es hilft Familien, ihr ideales Urlaubsziel zu finden und zeichnet Betriebe aus, die mit durchdachten Konzepten und viel Liebe zum Detail auf die Bedürfnisse von Familien eingehen. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, betonte die Bedeutung dieser Auszeichnung: „[…] Sie sind ein verbrieftes Qualitätsversprechen an den Gast und aus dem touristischen System nicht wegzudenken […]“.



INSPIRATION UND INNOVATION BEIM 1. QUALITÄTSTAG MV



Der Qualitätstag bot neben der feierlichen Verleihung der Zertifikate auch wertvolle Anregungen für die Zukunft des Tourismus. Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, hob hervor: „Der Qualitätstag zeigt, dass wir jede Menge ausgezeichnete Betriebe in unserem Tourismusland MV haben. […] Das Ziel ist eine weitere Qualitätssteigerung im touristischen Angebot unseres Bundeslandes und das Motto für die kommenden Jahre ‚Klasse statt Masse‘ […]“.



Ein besonderes Highlight des Tages war die Keynote von Martin Klapheck, der das Publikum mit seinem innovativen Piano-Referat begeisterte. Durch die einzigartige Verbindung von Musik und Sprache setzte er inspirierende Impulse zu den Themen Motivation, Chancen und positive Perspektiven. Abgerundet wurde das Programm durch einen Vortrag von Annik Bedey, Produktmanagerin der Initiative „ServiceQualität Deutschland“ des Deutschen Tourismusverbandes, die die Bedeutung von Qualitätstourismus für die Gestaltung hochwertiger Reiseerlebnisse beleuchtete.

