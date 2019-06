Pressemitteilung BoxID: 755950 (van der Valk Resort Linstow GmbH)

Van der Valk Resort Linstow - Indianershow 2019: "Das Komplott"

13. Spielzeit der beliebten Freilichtaufführung vom 02. Juli bis 13. August

Tagsüber sind sie Techniker, Restaurantfachkraft oder Rezeptionistin. Einmal in der Woche verwandeln sie sich auch in diesem Sommer wieder in Cowboys, Indianer oder Westernladys. Bereits zum 13. Mal ist im Van der Valk Resort Linstow vom 2. Juli bis zum 13. August 2019 jeweils am Dienstag ab 19:30 Uhr wieder die beliebte Indianer- und Westernshow zu erleben. Die Besucher können sich wieder auf eine unterhaltsame Geschichte voller Spannung, Humor sowie auf zahlreiche Stunt- und Showeinlagen und viele pyrotechnische Effekte freuen.



Das diesjährige Stück – „Das Komplott". Wir schreiben das Jahr 1863 im Wilden Westen Amerikas. Nach Jahren der Unruhe, der Intrigen und sogar eines drohenden Krieges leben die Indianerstämme der Blutsschwestern Feuersonne und Mondlicht nun in Frieden gemeinsam mit den weißen Siedlern. Doch dann soll das Feuerross das Gesicht des Wilden Westens Amerikas auf bis dahin unvorstellbare Weise verändern. Mehr und mehr wird der Tritt der Pferde, die ihre Planwagen über die Prärie ziehen, vom Schnaufen der Dampflokomotiven und vom Rattern der Räder auf Eisenbahngleisen abgelöst. Auch die „Rail Western Company“ plant nördlich des großen Tukanosees eine neue Eisenbahnlinie. Um jedoch den Friedensvertrag mit den Lakota-Indianern einzuhalten, soll die Strecke um deren Gebiete herum gebaut werden. Doch skrupellose Gauner schmieden indes einen anderen Plan, denn sie wittern das Geschäft ihres Lebens.



Die Indianershow hat bereits weit über die Grenzen Linstows Kultstatus erreicht, denn es sind die zahlreichen Mitarbeiter des Resorts sowie die kleinen und großen Gastdarsteller aus Krakow am See und Umgebung, die als Laienschauspieler in ganz unterschiedlichen Rollen das Freiluftspektakel wirkungsvoll prägen. Dabei ist vom Drehbuch bis hin zur Choreografie alles hausgemacht. In den Hauptrollen ebenfalls wieder zu erleben sind Alexandra Krüger von der Amazonenshow aus Gnevsdorf und Karina Vandersee von der Comanchenranch aus Neu Poserin.



Eintritt: € 8 pro Erwachsener, € 4 pro Kind (4 – 12 J.)

Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr, keine Anmeldung erforderlich.

