Van der Valk Resort Linstow: 11. Indianershow " Unter Verdacht" im Juli und August

Tagsüber sind Sie Techniker, Marketingmitarbeiter oder Rezeptionistin. Einmal in der Woche verwandeln Sie sich auch in diesem Sommer wieder in Cowboys, Indianer oder Westernladys. Im Van der Valk Resort Linstow ist zum elften Mal vom 4. Juli bis 29. August 2017 jeweils am Dienstag ab 19:30 Uhr wieder die beliebte Indianer- und Westernshow zu erleben. Die Besucher können sich wieder auf eine unterhaltsame Geschichte voller Spannung, Humor sowie zahlreichen Stunt- und Showeinlagen und vielen pyrotechnischen Effekten freuen.



Das diesjährige Stück: " Unter Verdacht". Wir schreiben das Jahr 1893. Es herrscht Aufbruchstimmung im wilden Westen Amerikas. Immer mehr Einwanderer haben sich bereits in der neuen Welt angesiedelt. In der Hoffnung ein besseres Leben zu beginnen und friedlich mit den einheimischen Indianerstämmen zusammen zu leben. Doch das gefällt nicht jedem und so rufen die Wirren dieser Zeit auch immer mehr Gauner und Geschäftemacher auf den Plan. Sie wittern das ganz große Geld. Ihnen spielt in die Hände, dass zwischen den Stämmen der stolzen Häuptlingsfrauen Feuersonne und Mondlicht eine schon lange währende Fehde besteht. Ein brutaler Banküberfall in Tukano City und die Jagd nach dem ganz in schwarz gekleideten Verdächtigen lässt die Lage nun gänzlich eskalieren….



Die Indianershow hat bereits weit über die Grenzen des Landes Kultstatus erreicht, denn es sind die zahlreichen Mitarbeiter des Resorts sowie die kleinen und großen Gastdarsteller aus Krakow am See und Umgebung, die als Laienschauspieler in ganz unterschiedlichen Rollen das Freiluftspektakel wirkungsvoll prägen. Dabei ist vom Drehbuch bis hin zur Choreografie alles hausgemacht. In den Hauptrollen ebenfalls wieder zu erleben sind Alexandra Krüger von der Amazonenshow aus Gnevsdorf und Karina Vandersee von der Comanchenranch aus Neu Poserin.



Eintritt: € 8 pro Erwachsener / € 4 pro Kind

Diese Pressemitteilung posten:

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers