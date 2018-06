Van der Valk Profi-Grillmeisterschaft im Resort Linstow

Unter noch einmal erschwerten Bedingungen kämpften am Sonntag (10.06.), dem zweiten Tag der Grillmeisterschaft im Resort Linstow, die Profigriller um die Krone des Van der Valk Grillmeisters 2018. Ihr Feind war nicht nur eine ähnlich sengende Hitze wie am Vortag, sondern darüber hinaus eine gewaltige Gewitterfront, die am frühen Nachmittag jäh über das Veranstaltungsgelände hereinbrach. Doch Profis, die sie eben sind, ließen sich die Teams davon nicht irritieren und grillten, was das Zeug hielt, tapfer bis zum Schluss weiter.



Erneut war die Jury gefordert, zwischen äußerst anspruchsvollen Kreationen der Profimannschaften mittels Auge, Nase und Gaumen die besten Leistungen zu ermitteln.



Als glückliche Gewinner konnten dann am späten Nachmittag die Big Green Egg Griller aus Bad Doberan verkündet werden. Wie bereits am Vortag bei den Hobbygrillern, war auch bei ihnen die Freude groß. Kein Wunder, denn neben dem begehrten Titel waren es sage und schreibe 500 Euro Preisgeld sowie ein Wochenendaufenthalt zur Party all inclusive im Resort Linstow im Wert von mehr als 600 Euro für das gesamte Siegerteam, die die Doberaner mit nach Hause nehmen konnten.

