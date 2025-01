Valktastisches für Kids & Co

Nicht nur „urlauben“ kann man ganz fantastisch im Van der Valk Resort Linstow.Aufgrund seiner vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und zahlreichen Veranstaltungen für Groß und Klein ist es jederzeit auch ein lohnenswertes Ziel für einen Tagesausflug. Insbesondere für Kids & Co wird ganzjährig eine Mengegeboten.Besonders beliebt bei den Kleinen sind dabei natürlich immer spannende Geschichten. Sind diese gewürzt mit einer guten Prise Humor, einer ordentlichen Portion Action und mitreißender Musik, dann entstehen Publikumsmagneten wieSpätestens seit der tollen Walt-Disney-Verfilmung ist dieser Klassiker aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Am 06. Februar gastiert das weltbekannte Familienmusical wieder im Van der Valk Resort Linstow.In einer fantastisch frischen Version erzählt dasdie abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Und so beginnt eine spannende Reise, auf der die Zuschauer all den liebenswürdigen, gefährlichen, hinterlissssstigen und skurrilen Bewohnern des Dschungels begegnen: Balu dem Bären, Baghira dem Panther, Kaa der Schlange, der vergesslichen Affenbande und natürlich auch Shir Khan.Lassen auch Sie sich diesen besonderen Mix aus Tanz, Gesang und Schauspiel und großartiger Musik nicht entgehen und seien Sie dabei. Empfohlen für kleine und große Zuschauer. Die Tickets beinhalten zusätzlich denam Veranstaltungstag. Der perfekte Ausflug!Weitere Informationen und Buchungen unter Tel. 038457 70 oder www.linstow.vandervalk.de