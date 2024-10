Tagungsprofis auf der Erfolgsspur

Staunen, Umarmungen und viele glückliche Gesichter. Als ein weiterer Höhepunkt und erfolgreicher Abschluss des „Meet Germany Summit 2024“ wurden bei der Netzwerk-Veranstaltung in der Frankfurter Event-Location „Upper East Site“ die beliebtesten Hotels mit dem „13. Certified Star-Award“ ausgezeichnet. Von Mai bis Juli konnten Geschäftsreisende, Kunden und Gäste ihre Stimmen für eines von 46 nominierten Certified Hotels abgeben. So erreichte das Van der Valk Resort Linstow im Bereich „Certified Conference Hotels“ in der Kategorie bis 150 Zimmer den 3. Platz.Sales- und Marketingleitung Kerstin Aeberlin hält voller Stolz die Auszeichnung in den Händen: „Unser Dank gilt nicht nur den Gästen, Kunden und Freunden des Hauses die für uns gestimmt haben, sondern vor allem auch unserem fantastischen Team. Denn es ist die gemeinsame Leistung vieler Personen vor und hinter den Kulissen, wenn uns Tagungskunden zufrieden eine positive Bewertung schenken!“„Es sind in diesem Jahr mal andere Häuser in den Fokus gekommen, was unter Beweis stellt, dass wir eine stetige Bewegung unter den Certified Partnern haben“, erklärt Till Runte, Geschäftsführer des Prüfinstituts, nach der Stimmenauszählung. „Um nominiert zu werden, waren Verbesserungen in der Ausstattung oder des Angebotsspektrums im Vergleich zum Vorjahr nötig. Es zeigt sich also, dass die Hotels von den Gästen und Kunden mit vielen Stimmen belohnt wurden, die in ihre Qualität investiert haben. Die erstmalig von einer Experten-Jury bewerteten Aspekte haben das Bild in diesem Jahr zusätzlich abgerundet.“Das Resort verfügt über Veranstaltungsräume für bis zu 1500 Personen und ist mit einer Zimmerkapazität von bis zu 1000 Einzelzimmern eine der wenigen Destinationen im Norden Deutschlands, die diesen kompletten Rahmen bieten. Das Hotel bietet diverse Raum- und Freizeitangebote, darunter elf Säle für Tagungen, Bankette, Messen, Workshops sowie für kleine und große Firmen- und Familienfeiern.Auf mehr als 65 Hektar Resort-Gelände stehen darüber hinaus zahlreiche Ressourcen für spannende Outdoor-Teambuildingmaßnahmen zur Verfügung, u.a. Bootsbauen am See und Challenge-Aktivitäten.Ein Highlight ist die hoteleigene Westernstadt, in der rustikale Abende und BBQ-Partys veranstaltet werden. Das Van der Valk Resort Linstow mit direkter Autobahnanbindung (A19) verspricht unvergessliche Events und Incentives in naturnaher Umgebung.„Überraschend vielfältig wie Sie und Ihre Vision“, so beschreibt Sandra Hacker (Veranstaltungsleitung) die facettenreiche Destination für Conventions.Seit 2011 widmet sich das Prüfinstitut der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Der Geschäftsreiseverband VDR führte zuvor die Hotelzertifizierung in Eigenregie durch, bevor man die exklusive Betreuung in die Hände von Certified gelegt hat. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Veranstaltungsbereich gibt es u.a. die Siegel Certified Conference Hotel und Certified Event Location. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie. www.certified.de