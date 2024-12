PARTY ALL INCLUSIVE im Van der Valk Resort Linstow

Linstow - Die ultimative Party beginnt jetzt! Tauchen Sie ein in die Partywelt des Van der Valk Resort Linstow.Vielfältige Gelegenheiten für Tanz- und Feierfreudige bietet das Resort Linstow auch im Jahr 2025. Denn hoch her geht es hier bei den beliebten und exklusiven All-Inclusive-Partys.Für all jene, die den Jahreswechsel am 31. Dezember nicht im vollen Glanz feiern können oder das Erlebnis einfach noch einmal genießen möchten, bietet das Resort am 4. Januar 2025 eine besondere Gelegenheit bei der After-Silvesterparty.Freunde der 80er und 90er Jahre dürfen sich auf den 11. Januar, 5. April und 10. Mai freuen, wenn die größten Hits dieser Jahrzehnte für ausgelassene Stimmung sorgen. Auch die Schlagerfreunde kommen wieder voll auf ihre Kosten. Gleich viermal können sie das Tanzbein zu den unvergesslichen Songs von Roland Kaiser, Helene Fischer, Andrea Berg & Co. schwingen. Der erste Termin steht bereits am 25. Januar an, gefolgt vom 22. März, 26. April und 24. Mai. Das Highlight für die Damen ist die Frauentagsparty am 8. März, bei der die Juicy Boys aus Berlin mit einer einheizenden Showeinlage für Stimmung sorgen. Bei der Sommernachtsparty am 21. Juni sorgen leckere Cocktails und eine Partyband mit heißen Rhythmen erneut für einen beschwingten Start in die warme Jahreszeit.Also, raus aus dem Alltag und rein ins Geschehen!Die Eintrittskarten beinhalten wie immer ein Willkommensgetränk, ein verlockendes Schlemmerbuffet, vielfältige Getränke (Softdrinks, Bier, Wein und Sekt) von 18 bis 1 Uhr, Livemusik und/oder DJs sowie einen herzhaften Mitternachtsimbiss.Veranstaltungstickets und Arrangements zu attraktiven Konditionen gibt es unter der Hotline 038457 70. Andere Veranstaltungen 2025, Preise und ausführlichere Informationen finden Sie auch unter www.linstow.vandervalk.de