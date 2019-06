Linstower Wiesn - Bald geht die Gaudi wieder los

Zum nunmehr zehnten Mal lädt das Van der Valk Resort Linstow vom 16.09. bis zum 29.09.2019 zu einer der größten Oktoberfest-Meilen Norddeutschlands.Geboten wird wie in den vergangenen Jahren ein abwechslungsreiches Show-, Musik- und Rahmenprogramm. Im großen Festzelt rechnet man erneut täglich mit bis zu 2.000 Besuchern aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Skandinavien und den Niederlanden.Kulinarisch einstimmen kann sich, wer möchte, beizeiten im À-la-carte-Restaurant des Resorts. Denn hier wird die 10. Linstower Wiesn bereits ab dem 16.09. mit den „Bayerischen Wochen“ eingeläutet. Allerlei Spezialitäten erwarten dabei den Liebhaber der „blau-weißen“ Küche bis zum Ausklang der tollen Tage am 29.09.Zum Wiesnauftakt haben sich die Linstower Eventplaner auch in diesem Jahr wieder etwas Besonderes ausgedacht. Aufgrund der ungebrochenen Begeisterung steht am Freitag (20.09.) zunächst erneut alles im Zeichen des deutschen Schlagers. Bei der großen Schlagerparty im Festzelt können sich die Fans von Roland, Helene & Co schon mal ein bisschen warmtanzen und sich zudem von der beliebten Showband PAPERMOON und dem diesjährigen Stargast NORA LOUISA ordentlich einheizen lassen.Ab Samstag (21.09.) zieht dann endgültig Oktoberfest-Stimmung auf. Dafür sorgt neben Hendl, Haxen und dem eigens abgefüllten Festbier wieder viel Gute-Laune-Musik im großen Zelt. Mit Volldampf und einem breit gefächerten Programm von zünftigen Oberkrainern über moderne Volksmusik und Countrysongs bis hin zu Disco- und Welthits im Orchestersound begeistern die BAMBERGER ZWIEBELTRETER ihre Fans vielerorts in ausverkauften Hallen. Mit Witz und Charme animierten sie bereits auch das Linstower Publikum in den vergangenen Jahren zum Mitmachen.Für alle, die am ersten Wiesnabend nicht mitfeiern oder aber nicht genug bekommen können, gibt es den Spaß am darauffolgenden Freitag und Samstag (27.09. und 28.09.) gleich noch einmal.Verstärkung bekommen die Zwiebeltreter im Jubiläumsjahr der Wiesn dabei übrigens am 21. und 28.09. von den ZIPFELBUBEN sowie am 27.09. von MELANIE MÜLLER.Am Sonntag (22.09.) kommen die Blasmusikfans auf ihre Kosten. Ab 12 Uhr sorgen dann beim Bayerischen Brunch die BARNINER VOLKSMUSIKANTEN erneut für stimmungsvolle Unterhaltung, bei der es sicher auch diesmal wieder hoch her gehen wird.Vorverkaufstickets sowie attraktive Übernachtungspakete sind im Van der Valk Resort Linstow erhältlich. Mehr Info und Buchung unter 038457-70 oder im Internet unter www.linstow.vandervalk.de Van der Valk Resort Linstow GmbH – Krakower Chaussee 1 – 18292 Linstow