Kulinarische Ostern bei Van der Valk

Ostern – für viele ein willkommener Anlass, abseits des Alltagstrubels ein paar schöne Stunden im Kreise ihrer Lieben zu verbringen. Vielfältig wie die Osterbräuche auf der Welt sind dabei auch die Traditionen in den Familien.Was wohl die meisten eint in diesen Tagen, ist das Streben hinaus in die erwachende Natur. Ausgedehnte Spaziergänge und Ausflüge an idyllische Orte tun jetzt besonders gut.Unser Tipp: Verbinden Sie Ihren Osterausflug mit einem Besuch oder einer Radtour zu einem der drei Van der Valk Hotels & Resorts zwischen Malchow und Krakow am See.Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen, zum Beispiel beim großen Osterbrunch am Ostersonntag und Ostermontag im Resort Linstow, bei einem feinen Fischbuffet mit Blick auf den Drewitzer See am Karfreitag im Restaurant THE VIEW am Drewitzer See oder genießen Sie an allen Feiertagen österliche Leckereien à la carte in den Van der Valk – Restaurants in Linstow, Drewitz sowie im Restaurant MARTINUS am Serrahner See. Letzteres bietet darüber hinaus am Ostersonntag die Möglichkeit beim Feiertagsbrunch zu schlemmen und sich vorher noch beim Schnuppergolfen auszuprobieren.In jedem Fall empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung. Weitere (Oster-)Angebote, mehr Info und Anmeldung untersowie