Jetzt Team anmelden zur Van der Valk Grillmeisterschaft 2018

Am 09. und 10. Juni steht mit der Van der Valk Grillmeisterschaft 2018 wieder einmal ein absolutes Veranstaltungshighlight auf dem Programm des Van der Valk Resorts Linstow.



Sowohl Hobbygriller als auch Profis kommen dann zum Zuge und werden jeweils am Samstag (Hobbygriller) bzw. Sonntag (Profis) in kleinen Teams um die Krone des Van der Valk Grillmeisters 2018 kämpfen.



Die Bewertung erfolgt nach speziell auf die beiden Klassen ausgerichteten Kriterien. Die Austragung der zertifizierten Meisterschaft beruht auf dem Regelwerk der GBA e.V. (German Barbecue Association).



Beweisen dürfen sich die Grillteams in unterschiedlichen Kategorien, wobei die hierfür festgelegten Warenkörbe komplett gesponsert werden.



Neben dem begehrten Titel erwarten die besten Teilnehmer attraktive Preise, angefangen von einem Geldgewinn, über Reisen (darunter auch eine Flugreise), bis hin zu anderen spannenden Sachpreisen.



Der Sieger qualifiziert sich zudem automatisch für die Teilnahme an der Deutschen Grillmeisterschaft der GBA 2019.



Präsentiert wird das großartige Event von ANTENNE MV. Unterstützt wird die Veranstaltung durch zahlreiche regionale und überregionale Partner.



Die Van der Valk Grillmeisterschaft 2018 im Van der Valk Resort Linstow startet am 09. und 10. Juni jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt für Besucher ist frei.





Diese Pressemitteilung posten:

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers