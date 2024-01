Große After Silvester Party

Unter dem Motto "Wir drehen für Sie die Uhr noch einmal zurück" steigt am Samstag, denim Van der Valk Resort Linstow die beliebteDabei verläuft der Abend genau wie in der Silvesternacht ...es erwartet Sie ein großes Galabuffet, leckere Getränke, tolle Livemusik mit der Partyband „Lacy Talk`s“ & Showeinlagen sowie nach dem traditionellen Anstoßen um Mitternacht ein spektakuläres Höhenfeuerwerk.Ein kleines Restkontingent an Abendkarten für diese Veranstaltung sind noch im Resort Linstow zu erwerben.Buchen Sie das Party Special:1 Übernachtung mit Frühstück, Abendkarte zur Party sowie ErlebnisbadMehr Informationen finden Sie unter www.linstow.vandervalk.de und unter Tel.: 038457-70 Lassen Sie sich überraschen und sich kulinarisch, musikalisch sowie von fantastischen Show-Acts verzaubern und von einem grandiosen Feuerwerk noch einmal ins neue Jahr begleiten.