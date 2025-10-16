Genussvolle Winterabende am Drewitzer See – Dinnerevents der Extraklasse im Van der Valk Naturresort Drewitz

Wenn die Tage kürzer werden und der Winter an die Tür klopft, verwandelt sich das Van der Valk Naturresort Drewitz in eine Bühne für außergewöhnliche Genussmomente.



Direkt am glasklaren Drewitzer See gelegen, bietet das Naturresort in der kalten Jahreszeit eine besondere Veranstaltungsreihe, die Erlebnis, Kulinarik und Entspannung auf stilvolle Weise vereint.



Den Auftakt macht am 8. November das Krimi Comedy Dinner „Schön war die Zeit“ – ein humorvoller, rätselhafter Abend, der Spannung und Unterhaltung garantiert.



Am 22. November folgt ein besonders elegantes Erlebnis: Beim Burlesque Dinner erleben Gäste sinnliche Verführungskunst in stilvollem Rahmen.



Für echte Krimifans wird es am 29. November spannend, wenn Strafverteidiger Veikko Bartel bei der True Crime Dinner Show reale Kriminalfälle auf fesselnde Weise erzählt.



Wer lieber selbst aktiv wird, kann sich am 4. Dezember beim Escape Dinner auf einen Abend voller Rätsel und Logik freuen.



Auch am 13. Dezember erwartet die Gäste ein weiterer kriminalistischer Genussabend mit dem Krimi Comedy Dinner „Das Comeback der Synders“.



Ein Blick in das kommende Jahr verrät bereits erste Highlights: Am 24. Januar 2026 nimmt ein ehemaliger Personenschützer das Publikum mit auf eine packende Reise in die DDR-Zeitgeschichte – bei „HONNECKER’S LEIBWÄCHTER ERZÄHLT“.



Und zum Frauentag am 7. März 2026 sorgt Bauer Korl bei einem unterhaltsamen Dinnerabend für Humor, Herzlichkeit und kulinarische Höhepunkte.



Alle Dinnerevents werden von einem liebevoll zusammengestellten mehrgängigen Menü begleitet, das den Abend auch kulinarisch zu einem Erlebnis macht. Die Veranstaltungs-Location direkt am See mit Seeterrasse bietet nicht nur einen atemberaubenden Ausblick, sondern auch eine Atmosphäre, die Entschleunigung und Genuss perfekt miteinander verbindet. Umrahmt von unberührter Natur und wohltuender Ruhe ist das Naturresort der ideale Ort, um besondere Momente zu feiern.



Für alle, die den Abend gemütlich ausklingen lassen möchten, bieten sich attraktive Übernachtungsarrangements in den komfortablen Apartments an. Inklusive sind ein reichhaltiges Vitalfrühstück am nächsten Morgen sowie freier Eintritt in das hauseigene Schwimmbad – ideal für ein entspanntes Wochenende voller Erlebnisse, Genuss und Erholung inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte.



Weitere Informationen und Reservierungen finden Sie unter: drewitzersee.vandervalk.de

(lifePR) (