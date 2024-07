Das Van der Valk Resort Linstow wurde vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern erneut mit dem Gütesiegel "Familienurlaub MV - Geprüfte Qualität" ausgezeichnet.Die feierliche Verleihung „der goldenen Krone“ erfolgt im Winter. Das Qualitätssiegel blitzt an Einrichtungen und in Orten, in denen Eltern und Kinder besonders gern gesehene Gäste sind. So auch im Resort Linstow, welches Jahr für Jahr zu jederzeit für Familien aus ganz Deutschland und bspw. aus den Nachbarländern Dänemark und den Niederlanden ein Ort ist, an dem sie gern ihren Urlaub verbringen.Das Urlaubs- und Erlebnisparadies befindet sich inmitten der atemberaubenden Naturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns und ist nur einen Katzensprung von der Ostsee entfernt.Hier erwartet Sie ein Rundum-Sorglos-Paket, bei dem der Spaßfaktor an allererster Stelle steht.Von familienfreundlichen Ferienhäusern mit jeglichem Komfort über Kinderanimation bis hin zu einem extra Kinderbuffet in einem der Restaurants ist an alles gedacht.Das tropische Erlebnisbad mit Rutschen und separatem Kinderbecken sowie ein wunderschöner SPA Bereich mit Sauna- und Wellnesslandschaft und Anwendungen für die Kleinsten runden das Angebot ab. Für die Aktiven finden Sie eine Reitanlage mit Streichelzoo, eine Minigolfanlage, ein Bowlingcenter und einen Fußballplatz sowie ein Sportfeld für Tennis, Badminton und Basketball. Die Action-Show mit Pferden im eigenen Open-Air Theater und verschiedene Familien-Musicals sorgen für jede Menge Unterhaltung.Wer da keine Lust auf Urlaub bekommt…Das Gütesiegel "Familienurlaub MV - Geprüfte Qualität" wird nach eingehender Prüfung auf Grundlage eines strengen Kriterienkatalogs, unabhängiger Tester verliehen. Dazu gehören unter anderem anonyme Anfragen per Telefon oder Internet sowie Vor-Ort-Tests, bei denen die Familienfreundlichkeit bewertet wird. Die Jury überprüfte darüber hinaus u. a. Buchungsmodalitäten, kind- und familiengerechte Ausstattung, Betreuung und Freizeitaktivitäten vor Ort.Buchungen werden direkt unter der Tel. 0049 (0) 38457 - 70 entgegengenommen.Weitere Informationen unter www.linstow.vandervalk.de Van der Valk Resort Linstow – Krakower Chaussee 1 – 18292 Linstow