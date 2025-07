Erweiterung des Freizeitprogramms

Seifengießen – Kreativ mit Duft und Farbe: Mit ätherischen Ölen, Farbpigmenten und liebevoll gestalteten Formen entsteht ein ganz persönliches Pflegeprodukt – ein sinnliches Erlebnis für alle Sinne.

Kreativ sein, den Alltag vergessen und in eine Welt der Farben, Düfte und inneren Ruhe eintauchen: Das Van der Valk Resort Linstow hat sein Freizeitangebot um ein inspirierendes Kreativprogramm erweitert. Unter dem Mottoerwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Angebot, das Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht – und dem Urlaub eine völlig neue Dimension verleiht.Ab sofort können Gäste an verschiedenen Kreativ-Workshops teilnehmen, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Die Kurse finden regelmäßig im Resort statt und bieten die perfekte Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre neue Techniken auszuprobieren oder die eigene Kreativität wiederzuentdecken:Auch dasschließt sich der kreativen Initiative an: Zwei der Kurse – Seifengießen und Aquarell-Workshop – Malen mit Leichtigkeit – bereichern dort künftig das Freizeitangebot und bieten auch mitten in der Natur Raum für schöpferische Momente.„Unser Ziel ist es, den Urlaub für unsere Gäste noch individueller und bereichernder zu gestalten“, so das Team des Van der Valk Resorts Linstow. „Ob als Ergänzung zum Aktivprogramm oder als bewusste Auszeit vom Trubel – die Kreativworkshops laden dazu ein, neue Seiten an sich zu entdecken und einfach mal loszulassen.“Die Kurse finden in kleinen Gruppen statt und werden von einer erfahrenen Künstlerin begleitet.Das Van der Valk Resort Linstow steht für Vielfalt, Qualität und echte Urlaubserlebnisse. Unser Freizeitangebot reicht von sportlichen Aktivitäten, einem großzügigen Spa-Bereich und familienfreundlicher Unterhaltung bis hin zu stimmungsvollen Veranstaltungen und kulinarischer Vielfalt in mehreren Restaurants. Eingebettet in die idyllische Landschaft der Mecklenburger Seenplatte bieten wir unseren Gästen nicht nur Erholung, sondern Erlebnisse mit allen Sinnen. Mit dem neuen Freizeitprogramm erweitern wir unser Angebot um inspirierende Impulse – für einen Aufenthalt, der in Erinnerung bleibt.Weitere Informationen, Termine und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.linstow.vandervalk.de