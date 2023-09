Erneute Rezertifizierung als Certified Conference Hotel

Das Vier-Sterne-Hotel im Metropolendreieck Hamburg-Berlin-Rostock hat sich erneut einem Überwachungsaudit unterzogen und behält die Auszeichnung "Certified Conference Hotel" mit der Note „sehr gut“. Damit unterstreicht das Hotel wieder einmal mehr seine Kompetenz im Konferenz- und Veranstaltungsbereich.



Nach eingehender Prüfung der Tagungsgegebenheiten auf Grundlage eines Katalogs mit über 170 Kriterien, die Professionalität in Ausstattung und Dienstleistung vorgeben, überzeugte das Van der Valk Resort Linstow eindrucksvoll mit seinem professionellen Veranstaltungsmanagement.



Veranstaltungs- und Resortmanagerin Sandra Hacker (Foto) nimmt mit großer Begeisterung diese Anerkennung entgegen. „Wir sind stolz auf unsere Leistung und freuen uns über die zahlreichen Tagungen, besonders über unsere vielen Stammkunden.“



Das Hotel in der Mecklenburgischen Seeplatte ist durch die direkte Anbindung an die A19 besonders beliebt bei Geschäftsreisenden und Tagungsplanenden. Es bietet Ihnen 11 moderne Konferenzräume von 50qm bis 1400qm mit vielfältigen Angeboten und einem großen Repertoire an Tagungstechnik. Das Resort ist mit einer Zimmerkapazität von bis zu 1000 Einzelzimmern sowie einer Gesamtfläche von 65 Hektar eine der wenigen Destinationen im Norden Deutschlands, die diesen kompletten Rahmen bieten. Und nicht nur das: Im Hotel steht ein rundum kompetentes Team zur Verfügung, dass jeden Event zu einem unvergesslichen Erlebnis macht - für Teilnehmer und Veranstalter gleichermaßen.



Absolutes Highlight ist der Valkensaal, ein multifunktionaler Veranstaltungsraum mit Platz für bis zu 2000 Personen. Egal ob Ausstellung, Jahreshauptversammlung oder Konferenz - in dem säulenfreien Raum ist nahezu jede Veranstaltung möglich.



Certified Conference Hotel



Das Qualitätszertifikat Certified wurde 2001 durch den Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) etabliert. Hotels und Locations werden einer intensiven und unabhängigen Prüfung unterzogen – objektiv und transparent. Das Zertifikat hat somit Empfehlungscharakter und schafft eine klare Positionierung am Markt. Es hat 3 Jahre Gültigkeit. In jedem dazwischenliegenden Jahren erfolgt ein Überwachungsaudit durch das Certified Projektbüro.