Einschulungsbrunch im Van der Valk Resort Linstow
Lassen Sie diesen einzigartigen Tag für Ihr Kind zu einem unvergesslichen Erlebnis werden!
Am 06.09.2025 von 11:00 – 15:00 Uhr sind die Einschulungskinder mit Ihren Familien zum herrlichen Brunch eingeladen.
Ein Tag für die gesamte Familie und für jeden ist was dabei!
Feierlich wird mit Sekt auf das Einschulungskind angestoßen und für den Hunger lässt unser köstliches Brunchbuffet keine Wünsche offen.
Für die Süßen gibt es ebenso eine Candybar und ausgewählte Getränke sind inklusive.
Viele Überraschungen warten auf die Kinder, wie eine Hüpfburg, Bastelstraße und vieles mehr!
Das Beste: Ihr Einschulungskind ist eingeladen und erhält sogar eine Einschulungstüte von uns.
Als Highlight ist der Eintritt für jeden in unser tropisches Erlebnisbad den gesamten Tag kostenfrei.
Lassen Sie sich diesen erlebnisreichen Tag nicht entgehen und sichern Sie sich die Resttickets.
Anmeldungen und weitere Informationen unter 038457 -7021 sowie www.linstow.vandervalk.de.