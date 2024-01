Die ultimative Party beginnt jetzt!

Vielfältige Gelegenheiten für Tanz- und Feierfreudige bietet das Resort Linstow auch wieder im Jahr 2024. Denn hoch her geht es hier bei den beliebten und exklusivenNeben den Anhängern derJahre (13. Januar und 13. April) kommen diefreunde ganz besonders auf ihre Kosten. Gleich dreimal können diese das Tanzbein zu den Hits von Roland Kaiser, Helene Fischer, Andrea Berg & Co schwingen. Der nächste Termin steht bereits am 20. Januar an, gefolgt vom 16. März und 20. April.Das Highlight für die Damen ist diesparty am 08. März mit einer einheizenden Showeinlage der Juicy Boys aus Berlin.Bei deram 28. Juni sorgen leckere Cocktails und eine Partyband mit heißen Rhythmen erneut für einen gutgelaunten Start in den Sommer.Also, raus aus dem Alltag und rein ins Geschehen!Die Eintrittskarten beinhalten wie immer ein Willkommensgetränk, ein verlockendes Schlemmerbuffet, vielfältige Getränke (Softdrinks, Bier, Wein und Sekt) von 18 bis 1 Uhr, Livemusik und/ oder DJs sowie einen herzhaften Mitternachtsimbiss.Veranstaltungstickets und Arrangements zu attraktiven Konditionen gibt es unter der Hotline 038457 70.Andere Veranstaltungen 2024, Preise und ausführlichere Informationen finden Sie auch unter www.linstow.vandervalk.de