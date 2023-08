Die Gaudi geht wieder los

Zünftig und ausgiebig feiern heißt es wieder bei den Linstower Wiesn vom 02.09. bis 10.09.2023 im Van der Valk Resort Linstow im großen Festsaal. Geboten wird, wie in den vergangenen Jahren ein abwechslungsreiches Show-Musik- und Rahmenprogramm.Es wird mit Besuchern aus Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Skandinavien und den Niederlanden gerechnet.Über den gesamten Zeitraum werden kulinarisch die „Bayerischen Wochen“ im à la carte Restaurant des Resorts angeboten. Es erwarten dabei dem Liebhaber der „blau-weißen“ Küche allerlei, leckere Spezialitäten.Für die richtige Oktoberfest-Stimmung sorgt am 02. | 08. | 09.09.2023 neben Hendl, Haxen und Festbier auch wieder viel Gute-Laune-Musik. Die Bamberger Zwiebeltreter, sowie Überraschungsgäste werden unseren Besuchern richtig einheizen.Wer das und weitere Programmpunkte nicht verpassen will, sollte sich jetzt noch Plätze sichern.Abgerundet werden die Bayerischen Wochen mit dem Bayerischen Brunch am 10.09.2023. Am Sonntag von 12-15 Uhr gibt es auch hier alles, was das Oktoberfestherz begehrt – von festlicher Deko über köstliche Spezialitäten hinzu Bayerischer Musik.Vorverkaufstickets für alle Veranstaltungstage sowie attraktive Übernachtungspakete sind im Van der Valk Resort Linstow erhältlich.Mehr Info und Buchung unter 038457-70 oder im Internet unter www.linstow.vandervalk.de