Der großartige Trödelmarkt - hier findet jeder einen Schatz!
Von 10:00 - 15:00 Uhr ist der „Markt der alten Schätze“ geöffnet und lädt alle Schnäppchenjäger und Antiquitätenliebhaber zum Entdecken ein.
In entspannter Atmosphäre lässt sich bei der großen, vielfältigen Auswahl an Ständen nach Herzenslust handeln und einzigartige Fundstücke finden neue glückliche Besitzer.
Im großen Saal der Babybörse finden Eltern gut erhaltene Spielzeuge, Kleidung und vieles mehr für Ihre Kinder.
Der parallele Trödelmarkt ist ideal, um nach Seltenheiten und verborgenen Raritäten Ausschau zu halten.
Während des Schlenderns durch die Säle, können die Gäste sich an unserem köstlichen Angebot an Speisen und Getränken stärken.
Durch die Vielfalt des Resorts, wie Bowling, Erlebnisbad, Spielplatz, Indoor-Tobeland und vieles mehr, wird dieser Sonntag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.
Sie haben selbst Kostbarkeiten, die Sie verkaufen möchten?
Nutzen Sie noch die Gelegenheit und sichern Sie sich einen der letzten Standplätze für den Trödelmarkt.
Das Van der Valk Resort Linstow bietet die optimalen Voraussetzungen für Besucher: die zentrale Lage, das Indoor-Konzept sowie familienfreundliche Rahmenbedingungen - inklusive kostenlosem Eintritt.
Anmeldungen unter +49 (0)3845771002 oder an veranstaltunglinstow@vandervalk.de.
Van der Valk Resort Linstow GmbH · Krakower Chaussee 1 · 18292 Linstow