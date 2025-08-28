Der Sonntagsbrunch steht in den Startlöchern!

Das Van der Valk Resort Linstow bietet sonntags köstliche Erlebnisse.



Nach der Sommerpause startet ab dem 14.09.2025 erneut unser herrlicher Sonntagsbrunch, der dann wöchentlich stattfindet.



Die Vorfreude ist groß, den Gästen einen erholsamen Sonntag zu ermöglichen und verwöhnen zu dürfen.



Sonntags von 12 Uhr - 15 Uhr lädt das gemütliches à la carte Restaurant zu einem vielfältigen Brunchbuffet ein.

Angestoßen wird mit einem prickelnden Sekt und der Kaffee steht bereit. Die Gäste können sich auf typische Frühstücksspezialiäten, wie Brötchenauswahl, Aufschnitte,



Müslikreationen, warme Eierspeisen und vieles mehr freuen. Diverse warme Hauptgerichte sowie süße Desserts werden vom Küchenteam ebenso mit Liebe hergerichtet.



Als Highlight wartet ein leckeres Eisbuffet! Eine Auswahl an Getränken steht am Buffet ebenfalls zur Verfügung.



Und das Beste? Der Eintritt in das tropisches Erlebnisbad ist für den gesamten Tag inklusive.



Also ob es ein Sonntagsausflug mit der gesamten Familie, ein entspannter Sonntag zu Zweit oder es einen feierlichen Anlass zu feiern gibt, der Tag im Resort wird unvergessen bleiben.



Alle weiteren Freizeitattraktionen im Resort können ebenfalls genutzt werden, wie der große Abenteuerspielplatz direkt neben dem à la carte Restaurant.

