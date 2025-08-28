Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033841

van der Valk Resort Linstow GmbH Krakower Chaussee 1 18292 Linstow, Deutschland http://www.vandervalk.de/hotel_linstow.html
Ansprechpartner:in Frau Julia Baaße +49 38457 71002
Logo der Firma van der Valk Resort Linstow GmbH

Der Sonntagsbrunch steht in den Startlöchern!

(lifePR) (Linstow, )
Das Van der Valk Resort Linstow bietet sonntags köstliche Erlebnisse.

Nach der Sommerpause startet ab dem 14.09.2025 erneut unser herrlicher Sonntagsbrunch, der dann wöchentlich stattfindet.

Die Vorfreude ist groß, den Gästen einen erholsamen Sonntag zu ermöglichen und verwöhnen zu dürfen.

Sonntags von 12 Uhr - 15 Uhr lädt das gemütliches à la carte Restaurant zu einem vielfältigen Brunchbuffet ein.
Angestoßen wird mit einem prickelnden Sekt und der Kaffee steht bereit. Die Gäste können sich auf typische Frühstücksspezialiäten, wie Brötchenauswahl, Aufschnitte,

Müslikreationen, warme Eierspeisen und vieles mehr freuen. Diverse warme Hauptgerichte sowie süße Desserts werden vom Küchenteam ebenso mit Liebe hergerichtet.

Als Highlight wartet ein leckeres Eisbuffet! Eine Auswahl an Getränken steht am Buffet ebenfalls zur Verfügung.

Und das Beste? Der Eintritt in das tropisches Erlebnisbad ist für den gesamten Tag inklusive.

Also ob es ein Sonntagsausflug mit der gesamten Familie, ein entspannter Sonntag zu Zweit oder es einen feierlichen Anlass zu feiern gibt, der Tag im Resort wird unvergessen bleiben.

Alle weiteren Freizeitattraktionen im Resort können ebenfalls genutzt werden, wie der große Abenteuerspielplatz direkt neben dem à la carte Restaurant.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.