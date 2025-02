Das Van der Valk Resort Linstow bringt den „Father of the Loveparade“ nach Mecklenburg – Erleben Sie das Highlight des Jahres mit DR. MOTTE!

Am Samstag, den 14. Juni 2025, öffnet das Van der Valk Resort Linstow seine Türen für eine außergewöhnliche Nacht elektronischer Musik., inspiriert von der gleichnamigen Initiative aus den frühen 1990er-Jahren, steht für die Kraft der Musik, Menschen zu vereinen, und lädt dazu ein, für Frieden, Liebe und Gemeinschaft zu tanzen. Mit legendären DJs, pulsierenden Beats und einer einzigartigen Atmosphäre wird diese Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fans elektronischer Klänge.Angeführt wird das Line-up von einer der prägendsten Persönlichkeiten der Techno-Geschichte:, der Begründer der, bringt seine ikonischen Sounds nach Mecklenburg. GIVE PEACE A DANCE entstand ursprünglich als Initiative zur Unterstützung der ersten Loveparade und war ein Appell an die Kraft der Musik als Medium für Frieden. Heute lebt dieser Gedanke weiter – nicht nur in diesem Event, sondern auch in DR. MOTTEs aktuellem Projekt, mit dem er sich für den Schutz und die Anerkennung der elektronischen Musikkultur als immaterielles Kulturerbe einsetzt. 2025 feiert Dr. MOTTE sein– ein Meilenstein in der Geschichte der elektronischen Musik. Gemeinsam mit seinen Fans zelebriert er diese beeindruckende Karriere und setzt dabei ein weiteres Zeichen für die Werte der Rave-Kultur.Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist das Ausnahmetalent– DJ, Produzent und Labelchef von. Mit seinem unverwechselbarenhat er die Floors der größten Festivals der Welt erobert – vonbis. Sein energiegeladenes Set garantiert eine Nacht voller ekstatischer Tanzmomente. Ergänzt wird das Line-up durch weitere namhafte DJs, die das Publikum auf eine klangliche Reise durch das Beste der elektronischen Musik mitnehmen.Für alle, die das absolute Event-Highlight in vollem Umfang genießen möchten, bietet dasein exklusivesan. Es beinhaltet, ein, densowie dieDR. MOTTE ( www.drmotte.de / Rave The Planet)Housemeister (AYCB/BNR/Berlin)Booking-Kontakt: Pearls Booking – www.pearls-booking.com