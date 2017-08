Auszeichnung für hohe Umwelt- und Sozialstandards

Erneut Anlass zur Freude im Resort am Drewitzer See. Denn dort ging in diesen Tagen die Nachricht über den Erhalt des TUI Umwelt Champion 2017 ein.Mit dieser Auszeichnung prämiert der Veranstalter bereits seit 1996 jährlich Hotels, die sich besonders für eine umweltgerechte und soziale Hotelführung einsetzen. Dies kann auf vielfältige Weise geschehen, etwa indem die Hotels dabei helfen Strom und Wasser zu sparen, Abfall zuvermeiden oder Abwasser wiederzuverwenden, aber auch, indem sie die lokale Bevölkerung einbeziehen, beispielsweise durch die Verwendung regionaler Produkte oder die Anstellung vieler Einheimischer.Um den begehrten Award zu erhalten, müssen die Hotels zwei Kriterien erfüllen. Zum einen benötigen sie ein gültiges, von der GSTC (Global Sustainable Tourism Council) anerkanntes Nachhaltigkeitszertifikat. Zum anderen müssen sich mindestens 80 % der TUI-Gäste mit dem Umweltengagement des betreffenden Hotels zufrieden zeigen, indem sie dies in entsprechenden Gästefragebögen zum Ausdruck bringen.Nur etwas mehr als 200 Hotels weltweit konnten aktuell diesen Anforderungen genügen und dürfen sich jetzt TUI Umweltchampion 2017 nennen. Vor diesem Hintergrund sei man in Drewitz besonders stolz auf die erneute Auszeichnung, so Operation Manager Martin Krüger.Das Van der Valk Naturresort Drewitz liegt im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte, auf halbem Weg zwischen Berlin und Rostock und direkt am Drewitzer See. Die Anlage im Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide bietet Unterbringung in 48 modernen Apartments und Ferienhäusern, die sich auf einem bewaldeten Areal verteilen. Das Hauptgebäude und das Bootshaus verfügen u. a. über Veranstaltungsräume für bis zu jeweils 80 Personen, ein Restaurant mit Sonnenterrasse und Seeblick sowie über ein Hallenbad und eine Sauna. Ein Fahrrad-, Ruderboot- und Angelverleih ergänzen das Angebot.Van der Valk Naturresort DrewitzAm Drewitzer See 117214 DrewitzT. 039927 7670E. drewitz@vandervalk.de Van der Valk Freizeit und Touristik GmbH · Krakower Chaussee 1 · 18292 Linstow