Ausbildungsstart im Van der Valk Resort Linstow

Mit gigantischer Motivation beginnt das erste Ausbildungsjahr der neuen Auszubildenen.

Die Worte Zukunft und Vielfalt stehen während der Ausbildungszeit im Vordergrund. 

Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte bietet das Familienresort nicht nur den Gästen Abenteuer und Erlebnisse, sondern auch den Auszubildenen einen spannenden Einstieg in das Berufsleben.

Abwechslung ist definitiv geboten, da neben dem Van der Valk Resort Linstow, ebenso das Van der Valk Golfhotel oder das Van der Valk Naturresort Drewitz als Standorte mitintegriert sind.

Mit Freude werden zukünftige Köche, Veranstaltungskaufleute, Restaurantfachleute, Hotelfachleute sowie Kosmetikerinnen und Kosmetiker begrüßt.

Egal für welchen Ausbildungszweig die Auszubildenen sich entscheiden, der Arbeitsalltag ist von Abwechslung und Teamgeist geprägt.

Auf die neuen Auszubildenen wartet ein junges Team voller Respekt, Unterstützung und Zusammenarbeit. Die Weiterentwicklung spielt eine große Rolle, sodass jeder sich weiterbilden, und eigene Ideen einbringen kann.

Für die Van der Valk Gruppe sind die Mitarbeiter die wichtigste Basis für den Erfolg eines Unternehmens.

Genau deswegen erhalten die Auszubildenen eine vielfältige Auswahl an Benefits, wie eine übertarifliche Ausbildungsvergütung, Wochenendzuschläge, kostenfreie Nutzung von Freizeiteinrichtungen oder Preisnachlässe im hoteleigenen Shop.

Zu Beginn erleben die Auszubildenen spannende, interessante Tage an allen Standorten und lernen sich untereinander kennen. Mit Bowling, Tretbootfahren, Golfen, Pralinenherstellung, bis Fahrradtour war das Programm bereits ein abwechslungsreicher Start in die Ausbildung. Um gleich zu Beginn die Teamfähigkeit zu stärken, wurde ein gemeinsames Puzzle-Bild erschaffen. Kreative Workshops, wie diese, sind ebenso Bestandteil der Teambuildingprogramme für die Gäste.

