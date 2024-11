After-Silvester-Party am 4. Januar 2025 im Van der Valk Resort Linstow – „Wir drehen für Sie die Uhr noch einmal zurück“

Für all jene, die den Jahreswechsel am 31. Dezember nicht im vollen Glanz feiern können oder das Erlebnis einfach noch einmal genießen möchten, bietet das Van der Valk Resort Linstow ameine besondere Gelegenheit.Bei der festlichen After-Silvester-Party wird die Uhr an diesem Abend noch einmal zurückgedreht, um das neue Jahr in stilvollem Rahmen erneut willkommen zu heißen.Die Gäste erwartet ein festliches Galabuffet, das keine Wünsche offenlässt, begleitet von der Livemusik der beliebten PartybandMit Klassikern und aktuellen Hits sorgt die Band für beste Stimmung und einen Abend voller Tanz und Geselligkeit.Um Mitternacht heben wir die Gläser zum feierlichen Anstoßen, bevor ein spektakuläres Höhenfeuerwerk den Nachthimmel erleuchtet und das Event glanzvoll abrundet.Buchen Sie das Party Special:1 Übernachtung mit Frühstück, Abendkarte zur Party sowie Erlebnisbadsowie attraktive Übernachtungsarrangements sind unter www.linstow.vandervalk.de oder telefonisch unter 038457 70 erhältlich.Lassen Sie sich überraschen und sich kulinarisch, musikalisch sowie von fantastischen Show-Acts verzaubern und von einem grandiosen Feuerwerk noch einmal ins neue Jahr begleiten.