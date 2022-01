Value Brain: Logistik-Investments als attraktive Anlage

– Logistik bewegt die Welt und die Welt bewegt die Logistik. In der aktuellen Situation erkennen Kundinnen und Kunden und Investorinnen und Investoren mehr denn je, wie wichtig eine funktionierende Logistik ist.„Container sind immer noch Mangelware“ oder „Containermangel trifft den Welthandel“ – diese oder ähnliche Schlagzeilen können wir seit Monaten täglich den Medien entnehmen. Dieser Mangel, welcher durch das Corona-Virus entstanden ist, beeinflusst aktuell unsere Wirtschaft und damit unser tägliches Leben. In so gut wie allen Wirtschaftsbereichen bis ins Weihnachtsgeschäft hinein hat sich der eklatante Mangel an Transportmöglichkeiten in der Seefracht negativ ausgewirkt.„Auf der anderen Seite ermöglichen Krisen auch immer Chancen für Anleger:innen. Logistikausrüstungsgegenstände wie Container, Wechselkoffer und Güterwagen stellen interessante Investments dar. Wenn Anleger:innen die Chance erhalten, in solche Konzepte investieren zu können, sollten sie zugreifen“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungsunternehmens Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) in Walsdorf bei Bamberg ( www.valuebrain.de ). Thomas Hack hat sich als Sachwerte-Experte auf Investments in anfassbare Vermögensgegenstände spezialisiert. Unter www.youtube.com/watch?v=QPXu1AHBKyg erklärt Thomas Hack im Video, was ihn bewegt.Thomas Hack arbeitet bei Logistik-Investments mit Solvium Capital zusammen. Solvium ist Spezialist für Investitionen in rentables Logistikequipment und eröffnet privaten und professionellen Anlegern die Möglichkeit am wachsenden Markt der Logistikdienstleistungen zu partizipieren. Die Angebote von Solvium zeichnen sich vor allem durch kurze und mittlere Laufzeiten, attraktiven Renditen und monatlichen beziehungsweise quartalsweise Auszahlungen aus. Dabei ist Solvium nicht nur Emissionshaus, sondern vollintegrierter Asset Manager mit einer eigenen Containervermietgesellschaft und einer eigenen Wechselkoffervermietgesellschaft. Das Unternehmen hat überdies ein exklusives Joint Venture mit einer Güterwagenvermietgesellschaft.Thomas Hack bietet aktuell den Fonds „Solvium Logistic Fund One“ an. Das Produkt bietet Anleger:innen die Möglichkeit, mittelbar in Unternehmen zu investieren, die darauf spezialisiert sind, seit Jahrzehnten im Einsatz bewährtes und etabliertes Logistikequipment (beispielsweise Wechselkoffer, Standardcontainer, Standard-Tankcontainer und Eisenbahnwagen) zu erwerben und gewinnbringend zu bewirtschaften. So haben Anleger die Möglichkeit, an dem attraktiven Renditepotenzial eines breit diversifizierten Portfolios von Logistikequipment zu partizipieren.Der Eigenkapitalfonds hat eine prognostizierte Rendite von 4,56 Prozent pro Jahr bei quartalsweiser Auszahlung bei einer Mindestinvestition ab 5.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Während der Laufzeit sind die Erträge steuerfrei. Die Versteuerung erfolgt erst am Laufzeitende mit dem günstigen steuerlichen Konzept der Abgeltungssteuer. Für versierte Anleger:innen stellt der „Solvium Logistic Fund One“ eine gute Chance dar, von einem weltweit hohen Logistikbedarf in der Wirtschaft zu profitieren, sagt Thomas Hack. „Wir werden weiterhin angespannte Lieferketten und fehlende Logistik-Ressourcen erleben. Also warum sollten Anleger:innen dabei nicht ihr Kapital erfolgreich arbeiten lassen?“Das neue Angebot „Logistik Opportunitäten Nr. 4“ befindet sich derzeit im Billigungsprozess durch die BaFin und wird voraussichtlich bis Ende Februar in den Vertrieb starten. Der Vorteil an solchen Investments laut Thomas Hack: „Die Kaufpreise für einen 20-Fuß-Standardcontainer und die Mietraten der Container haben sich nahezu verdoppelt. Weiterhin werden Neucontainer aktuell nicht für drei bis fünf Jahre vermietet, sondern acht bis zehn Jahre und bieten daher eine sehr gute Planbarkeit der Cashflows. Das steht für eine erfolgreiche Zukunft bei Logistik-Investments.“