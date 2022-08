USA als interessanter Investment-Standort für Immobilien

In Zeiten hoher Inflation, wachsender Konjunkturrisiken und geopolitischen Verwerfungen sind sichere Häfen in der Geldanlage nur noch schwer zu finden. Und zugleich kommt es auf eine breite Diversifikation der Vermögenswerte an, um keine Klumpenrisiken einzugehen. Ein wichtiger Standort für Investor:innen waren, sind und bleiben die USA. Die Weltmacht ist wirtschaftlich weiterführend führend. So ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um sechs Prozent gestiegen, für 2022 werden immer noch 2,5 bis drei Prozent prognostiziert, deutlich mehr als in Deutschland. Die Arbeitslosenquote ist von 15 auf 3,9 Prozent gesunken.„Im Fokus stehen derzeit Immobilieninvestments. Denn auch in den USA sind Wohnungen knapp und Investitionen in Wohn- und Lab-Office-Immobilien somit besonders attraktiv“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungsunternehmens Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) in Walsdorf bei Bamberg ( www.valuebrain.de ). Thomas Hack hat sich als Sachwerte-Experte auf Investments in substanzstarke Vermögensgegenstände spezialisiert. Sein genereller Ansatz lautet, die persönliche Finanzplanung der Kund:innen über eine professionelle Vermögensstrukturierung und Vermögensstreuung zu komponieren und zu optimieren. Dabei greift Thomas Hack ausschließlich auf die Angebote renommierter Partner zurück. Unter www.youtube.com/watch?v=QPXu1AHBKyg erklärt Thomas Hack im Video, was ihn bewegt.Daher gehören Immobilien für Thomas Hack zum festen Repertoire – und zwar auch in Form von Alternativen Investmentfonds. Er eröffnet seinen Anleger:innen regelmäßig Investitionsmöglichkeiten in den USA und blickt dabei auf erfolgreiche Platzierungen zurück. Ein Premium-Partner von Value Brain für die USA ist die Deutsche Finance Group, die unter anderem in Lab-Office-Immobilien investiert. „Investitionen in Lab-Offices erfahren, unabhängig von Covid-19, aufgrund der seit Jahren weltweit steigenden Forschungsaktivitäten für Impfstoffe und Arzneimittel, eine besondere hohe Nachfrage von institutionellen Investor:innen und gelten deshalb als besonders zukunftsträchtig.“Er gibt ein konkretes Beispiel. Nach Fertigstellung und Vollvermietung der Lab-Office Immobilie des „DF Fund 15 (Boston Club Deals I)“ im vergangenen Herbst, wurde diese Ende 2021 an einen führenden institutionellen Investor in den USA veräußert und im Februar 2022 – rund neun Monate vor Beendigung der prospektierten Laufzeit – mit einer Gesamtauszahlung von 140,1 Prozent über Plan vorzeitig aufgelöst. Im Juli 2021 konnte der „Boston Club Deal II“ wiederum in Rekordzeit platziert werden. „Der frühe Exit des ersten Lab-Office-Projektes in Boston zeigt eindrucksvoll das Potential der neuen Assetklasse Life Science-Immobilien. Seit dem 4. August 2022 bietet die Deutsche Finance mit dem Boston Club Deal IV Privatanlegern eine weitere Immobilien-Vermögensanlage in der Wissensmetropole Boston an“, sagt Thomas Hack.Ein anderes Projekt bietet Thomas Hack über die BVT Unternehmensgruppe an. Dabei handelt es sich um sogenannte Class A-Immobilien im Südosten der USA. Class A-Immobilien bilden die höchste Qualitätsstufe in ihrem jeweiligen Markt ab. Es handelt sich um meist neue Immobilien mit erstklassiger Ausstattung. Zu jedem Class A Objekt gehört ein Club-House mit einer Pool-Landschaft, vollausgestattete Küchen, eigenes Fitness-Studio und High-Speed-Internet.„Die Aussichten sind sehr gut. Im Südwesten wuchs die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren um 13 Prozent und im Südosten um zehn Prozent. Man rechnet in den nächsten zehn Jahren mit einem Plus von 13 Prozent. Das unternehmerfreundliche Umfeld, die niedrigen Lebenshaltungskosten, die hohe Lebensqualität und das milde Klima ziehen immer mehr Menschen jeden Alters in die Region“, sagt Thomas Hack. Der Value Brain-Partner BVT erreichte 2021 ein Exit-Volumen von rund einer halben Milliarde US-Dollar. Alle Anlagen waren bei Verkauf zwischen 95 und 100 Prozent vermietet. Die Haltedauer betrug im Schnitt 38 Monate. Die durchschnittliche Renditeprognose lag bei 13,5 Prozent. Die realisierte Verzinsung betrug im Schnitt 21 Prozent.