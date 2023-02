Edelsteine sind besondere Wertspeicher

„The French are glad to die for love / They delight in fighting duels / But I prefer a man who lives / And gives expensive jewels / A kiss on the hand / May be quite continental / But diamonds are a girl’s best friend.“ „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ ist ein Lied von 1949 aus dem Broadway-Musical „Blondinen bevorzugt“ und wurde vor allem durch die gleichnamige Verfilmung berühmt, in der Marilyn Monroe den Song sang. Und seit dem James Bond-Film „Diamantenfieber“ wissen wir: „Diamonds Are Forever“!Für Finanzexperte Thomas Hack vom Family Office Value Brain (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) aus Walsdorf bei Bamberg ( www.valuebrain.de ) sind Edelsteine aber nicht nur ästhetische Genüsse oder Objekte der Begierde in Filmen. Er weist vor allem auf Rubine, Smaragde und Saphire als interessante Investments hin. „Alle königlichen und fast alle Adelsfamilien der Welt besitzen Edelsteine als Wertspeicher. Sie gelten seit mehr als 5000 Jahren als völlig mobiler und hochkomprimierter Sachwert. Während ein Kilogramm Gold aktuell rund 56.000 Euro kostet, könnte man mit ein Kilogramm Rubine in guter Qualität leicht mit 150 Millionen Euro aufwiegen.“Thomas Hack erklärt weiter: „Die großen drei Farbedelsteine Rubin, Saphir und Smaragd gelten seit der letzten Wirtschaftskrise als die Bluechips im Sachwertbereich. Seit 25 Jahren werden Großhandelspreise weltweit analysiert und es zeigt sich, dass die Werte nicht mit gesamtwirtschaftlichen oder politischen Ereignissen korrelieren. Die Preise gehen konstant nach oben, vor allem vor dem Hintergrund hoher Nachfrage und immer geringerer Verfügbarkeit. Umso mehr gilt dies für naturfarbene, unbehandelte Edelsteine, der höchsten und am stärksten nachgefragten Qualitätsstufe.“Der Macher von Value Brain, der die persönliche Finanzplanung der Kunden über eine professionelle Vermögensstrukturierung und Vermögensstreuung komponiert und optimiert, arbeitet bei Edelstein-Investments mit „The Natural Gem“ aus Wien zusammen, dessen Chef Dr. Thomas Schröck einer der führenden Edelstein-Experten Europas und seit mehr als 30 Jahren im internationalen Edelsteinhandel tätig ist. Als einziger Anbieter liefert „The Natural Gem“ Edelsteine ausschließlich mit unabhängigen Zertifikaten und Wertgutachten gerichtlich beeideter Sachverständiger mit staatlicher Auszeichnung der Republik Österreich aus. „So ist die höchstmögliche Sicherheit für unsere Kunden garantiert. Und in den vergangenen 25 Jahren haben Naturedelsteine eine jährliche Wertsteigerung von vier bis acht Prozent jährlich erzielen können.“ Ein weiterer Vorteil: Edelsteine unterliegen innerhalb der Europäischen Union keiner Deklarationspflicht. Es gibt kein zentrales Edelsteinregister. Da sie klein sind, sind sie leicht zu transportieren und eignen sich auch sehr gut als Fluchtwährung.Dazu kommt laut Thomas Hack folgendes hinsichtlich des Qualitätsmerkmals „Naturedelstein“: „Rund 95 Prozent der Edelsteine beim Juwelier weisen keine Naturfarbe auf, sondern wurden vom Menschen behandelt. Naturfarbene Edelsteine werden nur geschliffen, was nicht als Behandlung zählt. Dies hat seinen Grund darin, dass die Natur nicht genügend schöne Steine, die ohne Behandlung sofort verarbeitet werden können, liefert. Diese behandelten Steine werden vor allem in der Schmuckbranche verwendet, eignen sich jedoch kaum als Investment.“