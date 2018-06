Urbanista präsentiert: Detroit

Nach dem Vorbild der preisgekrönten Seattle-Range bringt die schwedische Audiomarke Urbanista nun mit Detroit einen ebenso überzeugenden Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt. Beeindruckende Audioqualität und ein stilvolles Äußeres gehen dabei Hand in Hand. Kenner des skandinavischen Designs werden von der klassischen Kombination aus klaren Linien, minimalistischer Formgebung und dem Fokus auf Funktionalität begeistert sein. Leidenschaftliche Musikhörer freuen sich dank modernster Audio-Technologie über eine Soundqualität, die so dynamisch wie direkt aus dem Tonstudio klingt.Zudem passen sich die bequemen Polster aus Memoryfoam der natürlichen Ohrform des Trägers an und garantieren somit einen stets optimalen Sitz. Für ausgedehnte Musiksessions ist auch der Akku ausgelegt, der bis zu 12 Stunden Spielzeit bietet. Im Standby-Modus hält der Kopfhörer sogar knapp 300 Stunden durch. Doch damit nicht genug: Bereits 15 Minuten am Ladegerät reichen Detroit, um bis zu 3 Stunden zusätzlichen Musikgenuss zu liefern. Das handliche Design mit seiner komfortablen Faltfunktion sorgt außerdem dafür, dass Detroit-User ihre neuen Kopfhörer klein und handlich in Tasche oder Rucksack überall mithinnehmen können.Detroit ist ab sofort unter www.urbanista.com oder im ausgewählten Fachhandel in den Farben Schwarz, Pfirsich und Grün erhältlich. Der Preis liegt bei 69 Euro.• Kabellos dank Bluetooth 4.2• Perfekter Tragekomfort durch Memoryfoam• Faltbar, ideal für unterwegs• Integriertes Mikrofon• 12 Stunden Akkulaufzeit• Laden via Micro-USB-Anschluss• Unterstützt Spracherkennung (Siri)• Kompatibel mit Android, iOS und Windows