Fusslis - Die beste Socke der Welt!

Fusslis ist eine neue Marke für Socken. Nur was macht die einzig wahre Socke so besonders? Ganz einfach: Es ist das Material und die aufwändige Verarbeitung, denn die Fusslis-Socken bestehen zu 95% aus Bambusfasern und haben somit besondere Eigenschaften, die eine herkömliche Baumwollsocke nicht leisten kann.



Garantiert besseres Tragegefühl!



Die Bambusfasern, die bei den Fusslis verarbeitet werden, sorgen dafür, dass sich die Socken nicht nur perfekt an den Fuß anpassen, sondern auch dass es sich deutlich besser anfühlt. Durch das atmungsaktive Material können die Socken auch ein angenehmes Fußklima schaffen und die Füße vor allem im Sommer trocken halten.



Keine Käsefüße mehr



Auch eine der besseren Eigenschaften der Bambussocken ist, dass die Fusslis antibakteriell sind und somit unangenehme Gerüche keine Chance haben. Gerade bei Personen, die ein Problem mit Fußgerüchen haben, kann Fusslis sehr gut Abhilfe schaffen. Auch bei Sportlern sind die Socken, aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sehr beliebt.

