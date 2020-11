Noch mehr Fahrspaß: Das neue E-Bike-Mobile mit Fatwheels

Modern, umweltfreundlich und stylisch. E-Bike-Fahren hat seit Corona eine neue Dimension erhalten. Immer mehr Menschen wollen, wenn sie sich in autovollen Städten von A nach B bewegen, sicher, schnell, nachhaltig und cool ans Ziel kommen. Deswegen liegen Urban Drivestyle Bikes aus Berlin ganz vorne im Trend.Jetzt stellt die Berliner E-Bike-Manufaktur Urban Drivestyle einen neuen Prototypen mit Fatwheels vor, ein Hybrid-Modell, das eine Mischung aus E-Bike, Motorrad und Auto ist: das Duo Moke mit fetten 20 x 4 Allterrain-Reifen.Vier Fattiewheels sind das Erkennungsmerkmal. Was danach kommt, ist eine coole Mischung zwischen Auto, Motorrad und E-Bike mit Windschutzscheiben. Der Duo Moke steht für Fahrspaß mit vielen Usermöglichkeiten. Eltern, die bis zu zwei Kinder sicher ans Ziel bringen wollen, Kurierdienstleister, sportbegeisterte Menschen und natürlich Bewegungsfreaks sind die Zielgruppe.Das Modell mit Windschutz vorne und mit Solarzellen bestücktem Dach bietet bei Wind, Wetter und Regen zusätzlichen Schutz. Der Retromischling ist ein Mobil mit extra Sitzkomfort, extra Sicherheit, extra Stabilität, zuverlässig und trotzdem leicht. Das kompakte Retrofahrzeug passt auch mit einer Breite von 80 cm durch enge Gassen und fährt problemlos auf Fahrradwegen. Bei Geschwindigkeitsspitzen von 25 km/h ist der Duo Moke ein cooler und verlässlicher Partner. Die Materialien aus Stahl und Aluminium sorgen für ein leichtes und sicheres Fahrgefühl. Sämtliche Kosten eines Autos entfallen schlichtweg: keine KFZ-Steuer, keine Pflichtversicherungskosten und keine Benzinkosten.Urban Drivestyle aus Berlin hat eine lebhafte Fatbike-Community, die wächst und wächst. Der Grund ist nicht nur das Design und die Sicherheit: die Allrounder-E-Bikes sprechen unterschiedlichste Lifestyles, Berufe und Menschen an. Nicht umsonst kann man jedes E-Bike individuell auf seine Bedürfnisse anpassen: sogar Surfboards kann man mühelos transportieren. Die fetten Reifen machen so einiges mit und der E-Motor sorgt für den entsprechenden Schwung.Intelligente und konnektive Mobilitätslösungen spielen und werden in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, gerade im urbanen Leben. Elektromobilität und E-Bikes sind eine gute Alternative, um Bewegungsmodelle und Fahr-Konzepte umweltfreundlicher zu gestalten. Die Zeiten von stressigem Autoverkehr und umweltschädlichen Abgasen hat eine Alternative, die nicht nur nachhaltiger ist, sondern für coolen Fahrspaß sorgt. Willkommen in der Welt von Urban Drivestyle, mobile Welt von heute und für die Zukunft.Weitere Informationen zum Duo Moke:Im Blog von Urban Drivestyleund auf youtube.com