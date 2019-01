Warum jeder Website-Relaunch mit einem Workshop beginnen sollte

09.01.19

Massive technische Probleme mit dem CMS Keine mobile Version

Dabei lernen Sie, wie Sie einen Website-Relaunch planen und umsetzen

Wir zeigen Ihnen, welche Analysen zur Vorbereitung wichtig sind

Sie erfahren, wie Sie die Umsetzung des Website-Relaunches steuern

Sie lernen, was Sie für einen fehlerfreien Relaunch beachten sollten

Sie lernen, welche Maßnahmen und Analysen nach einem Website-Relaunch wichtig sind

Wir zeigen Ihnen, welche Tools Sie bei den Analysen sowie der Steuerung und Umsetzung unterstützen

Melissa Hamster, Telefon: +49 (0)8677 91 32 480

https://www.uma-hoga-akademie.com/de/hoga-seminare/seminar-hotel-website-relaunch-hotellerie-gastronomie

Eines vorab: Ja, da muss man sich mal dransetzen, durchdenken und umsetzen. Die Nummer wird nicht leicht! Oder besser gesagt: Die Nummer wird nicht leicht, wenn man keine Ahnung hat. Oder noch besser gesagt: Die Nummer wird nicht leicht, wenn man keine Ahnung hat, aber denkt, dass das fehlerfreie Bedienen eines Browsers einen bereits zum Internetexperten erhebt.Wenn Mitarbeiter euphorisch mit neuem Wissen aus Online-Marketing-Seminaren zurück ins Hotel kommen, klatscht ihnen oft noch am selben Tag die alles vernichtende Welle des Alltagsgeschäftes entgegen.Ein Website-Relaunch kann Ihr Business beschleunigen. Oder besser gesagt: Ein erfolgreicher Website-Relaunch kann Ihr Business beschleunigen.Ein Website-Relaunch bedeutet übersetzt ungefähr: „Ich trenne mich von meinem langjährigen Partner, beginne eine neue Beziehung und erwarte, dass alles von Anfang an besser läuft.Ein erfolgreicher Website Relaunch in Form von schnellen kleinen Schritten mit den von Ihnen gesteckten Zielen, nämlich, kann Ihr Business beschleunigen. Wer einzigartig wird -erhält eine wunderbare Eintrittskarte in die Aufmerksamkeit, die Neugierde und das Staunen der Menschen.Wer bereits eine vernünftig aufgesetzte Seite hat, die auch bei Google gefunden wird, sollte die guten Rankings nicht durch überflüssige Relaunches gefährden. Tatsächlich verlieren die meisten Websites nach einem Relaunch ganz massiv an Sichtbarkeit.Was Sie beim Relaunch beachten müssen, um beim Thema Hotel-Website die Nase vorn zu haben, lernen Sie in dem Tages-Workshopmeinen Sie und gehen zu einer Internetagentur und sagen: „Unsere Gäste sollen jetzt auf unserer Website staunen“, oder so… Und die Agentur macht dann 50 Imagefilme über Hotels oder einen RELAUNCH, wie schon für 50 andere Hotels, und Sie sagen: „Ja so will ich es auch“ …Oft wird Web-Entwicklern blind vertraut, ohne zu wissen, dass sie keine SEO- oder Online- Marketing-Spezialisten sind und sich meistens auch nicht besonders für die Performance einer Website nach dem Relaunch interessieren. Dafür werden sie nicht bezahlt. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe.Der Relaunch gehört heute schon zum Standard-Repertoire fast jedes Unternehmens. Alle paar Jahre wird eine Website komplett für viel Geld neu gebaut. Die Erfolge sind aber meistens eher überschaubar.Für Werner Gärtner von der Unternehmermanufaktur für Hoteliers und Gastronomen GmbH gibt es heute nur noch zwei Gründe, wann wirklich eine Komplett-Relaunch durchgeführt werden sollte:Können diese Gründe ausgeschlossen werden, sollte es heißen:Website-Relaunch oder der Weg der schnellen kleinen Schritte?