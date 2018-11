Unternehmermanufaktur: Begeisterung beim UMA-Netzwerktreffen

27.11.18

Wie jedes Jahr im November, stand auch 2018 wieder das Netzwerktreffen der Unternehmermanufaktur im Kalender vieler Hoteliers und Gastronomen. Diese hatte zum gemeinsamen Austausch, vielen spannenden Vorträgen und interessanten Hotelführungen eingeladen.Am 06. November fanden sich die Hoteliers im begeisternden Kloster Hornbach ein. UMA-Berater Didier Morand begrüßte die Teilnehmer und führte sie durch das Programm. Den Anfang machte sein Kollegemit seinem Vortrag über Mitarbeiter-Marketing und den Prozess der Mitarbeiterauswahl – „“. UMA-Geschäftsführerinreferierte im Anschluss über „“.Nach der Mittagspause fuhren die Teilnehmer mit dem Bus nach Zweibrücken zum. Nach einer spannenden Führung durch das Hotel und die Beantwortung der zahlreichen „Fragen unter Kollegen“, konnte die Pause bei Kaffee und Kuchen zum Netzwerken genutzt werden. Zurück in Hornbach standen die Besichtigungen der beiden Häuserundauf dem Programm. Zwei komplett unterschiedliche und dennoch gleichsam bezaubernde Hotel-Konzepte. Am Abend lud die Unternehmermanufaktur die Hoteliers noch zu einem leckeren Menü ein, ehe der Abend gemütlich ausklang.Am zweiten Tag machte UMA-Neuzugangden Anfang. Mit ihrem Vortrag zum Thema „“ zeigte sie den anwesenden Hoteliers die Möglichkeiten und Chancen auf, die sich durch sogenannte Influencer, speziell über Instagram, ergeben. Direkt im Anschluss betrat die diesjährige Haupt-Speakerin die Bühne: Frauvon der Firma Brand Trust GmbH. Unter dem Titel „“ zeigte sie den Hoteliers auf, wie jedes Hotel mit einem ganzheitlichen und durchdachten Konzept zur Marke werden kann. Das Wichtigste dabei: sich seiner eigenen Werte bewusst zu werden und diese in allen Unternehmens-Bereichen – an allen Markenkontaktpunkten – umsetzen. Für ein begeisterndes Erlebnis.UMA-Mandantvom Blumen Hotel Dehner stellte anschließend seine Erfahrungen über dievor. Ein wichtiger, weil praxisbezogener Aspekt, der den Kollegen aufzeigt, dass eine Umsetzung auch im eigenen Hotel gelingen kann.Am Nachmittag wurden die Erkenntnisse in zwei Workshops umgesetzt. Auf diesem Weg wurden zusammen Strategien für das Markenkontaktpunkt-Management erstellt.Nach Vorstellung der Ergebnisse hatte Moderator Didier Morand noch eine Überraschung zum Abschluss des Netzwerktreffens. Das Ehepaar Lösch, Eigentümer der beiden Häuser (Kloster Hornbach und Lösch für Freunde), nahm sich Zeit, schilderte die aufregende Gründungs-Geschichte und stand den Teilnehmern Rede und Antwort.Die Unternehmermanufaktur bedankt sich für die Teilnahme und die durchwegs positive Resonanz. Mit Vorfreunde blicken alle bereits auf den November 2019, wenn das nächste Netzwerktreffen ansteht.Impressionen vom Netzwerktreffen 2018 finden Sie in der Galerie oder als Video