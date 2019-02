Texte für erfolgreiche Landingpages und Websites schreiben

13.02.19

Online-Text-Konzept: Beitragsarten und die richtige Umsetzung

Web-Inhalte als Marketing-Bestandteil

Inhalt Ihres Online Textkonzept: Anforderungen aus Sicht von Google und der Nutzer

Online Text-Aufbau: Headline, Vorspann, Title-Tag & Description und Co., SEO (Suchmaschinenoptimierung)

Text-Coaching: Live-Beispiele aus der Praxis sowie die Beispiel-Projekte der Teilnehmer mit kreative Übungen für bessere Texte

Die Kunst der digitalen Verführung - So richten Sie Ihre Angebotskommunikation konsequent und nachhaltig auf Ihre Kunden aus!

Viele Hoteliers und Gastronomen fragen sich: „Weshalb buchen bzw. reservieren so wenig Menschen auf unserer Website?“. Das ist eine gute Frage. Die nächste Frage lautet folgerichtig: „Lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Besucher so, dass in ihrer Wahrnehmung die von uns gewünschte Resonanz und Relevanz entsteht?“.Mit, gelingt es den Besucher so zu „lenken“, dass er sich für das beworbene „Produkt“ entscheidet.Gute Texte informieren und überzeugen die Besucher von den Angeboten auf der Landingpage oder Website.. Damit dies gelingt, müssen eine Reihe von Anforderungen berücksichtigt werden.Der Leser im Internet ist ungeduldig und die Möglichkeiten sich zu informieren sind schier unendlich. Umso wichtiger ist es, dass er die gesuchte Information schnell findet und seine Aufmerksamkeit auf das wesentliche gelenkt wird.Das gelingt unter anderem durch einen guten Aufbau.im klassischen Sinn.und durchsucht ihn nach der gewünschten Information. Er springt sozusagen von Überschrift zu Überschrift, von hervorgehobenen Textschnippseln zu Aufzählungen. Ein guter Aufbau ist also entscheidend.Und dann ist da ja auch noch Google. Im Seminar lernen die Teilnehmer, wie Suchmaschine und Leser unter einen Hut zu bringen sind undDerzeigt den Seminar-Teilnehmern, wie erfolgreiche Online-Texte verfasst werden. Texte, die den Leser zum Kauf animieren und die von Google und Co als relevant eingestuft werden und somit gut ranken. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Übungen werden die notwendigen Fähigkeiten geschult. Darüber hinaus werden Tipps gegeben, wie das Schreiben nachhaltig trainiert werden kann.Jetzt das Seminar „Online-Texten: Texte für erfolgreiche Landingpages und Websites“ buchen und die eigene Hotel- oder Gastronomie-Website optimieren!