Stressmanagement und Stressbewältigung: Mit Herausforderungen umgehen

15.02.19

Wie funktionieren unsere Gedanken?

Bedienungsanleitung für unser Gehirn

Die Stress-Reaktionskette

Mentalen Stress erkennen und wirksam abbauen

Glaubenssätze als innere Antreiber

Erfolg versus Glück?

Die Mentalgesetze

Entspannung schaffen durch mentale Selbsthilfe-Techniken

Zeitmanagement und Stressmanagement: Training, Übungen und Tipps

Ansprechpartnerin: Melissa Hamster, Telefon: +49 (0)8677 91 32 480

Stress und die daraus resultierenden psychischen Erkrankungen sind ernst zu nehmen. Zahlen der gesetzlichen Krankenkassen belegen das (). Denn immer häufiger ist. Die Zahl der Krankheitstage wegen psychischer Probleme ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Vor 20 Jahren waren psychische Krankheiten nahezu bedeutungslos. Heute sind sie dieNeben den negativen Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit der Betroffenen schadet der Stress auch den Unternehmen.in Folge der Krankheitstage sind die Konsequenzen für die Volkswirtschaft. Hinzu kommt für die Unternehmen der. Denn in vielen Branchen, speziell auch in der Hotellerie und Gastronomie, bleibt die Arbeit im Krankheitsfall nicht liegen – es muss zwingend ein Ersatz her.Die Unternehmermanufaktur bietet dazu einan. In diesem lernen die Teilnehmer, wie sich ein Stressprozess entwickelt. Sie können in der Folge besser damit umgehen und ihn entschleunigen und sogar vorbeugen.Dank, die sofort eingesetzt werden können, wird der Umgang mit Stresssituationen trainiert.Das hilft jedem Einzelnen für das persönliche Glück, aber auch den Arbeitgebern. Denn in Zeiten von Mitarbeitermangel, kann sich kein Unternehmer weitere Ausfälle leisten. Mit einem guten Stressmanagement lassen sich die Krankheitstage reduzieren. Das ist im Sinne aller.Derzeigt den Seminar-Teilnehmern, wie sie den mentalen Stress oder die Stresssituationen erkennen und bringt ihnen bei wie sie erfolgreich damit umgehen und den Stress wirkungsvoll abbauen können.