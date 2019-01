Selbstmanagement als solide Basis des Zeitmanagements

29.01.19

falsche Prioritäten

zu wenig Delegation

zu viele Zeitfresser

keine definierten Ziele, Werte und Visionen

Bausteine eines gezielten Selbstmarketings

Was sind persönliche und berufliche Werte, Ziele und Visionen eines jeden Teilnehmers?

Selbstmanagement und Selbstmarketing: Definition und Methoden

Zeitmanagement-Methoden und Definition

Die vier Lebensbereiche: In Balance oder Dysbalance?

Antreiber und Erlaubnisse (Transaktionsanalyse)

Enttarnen von Zeitfressern

Mentale Strategien für Lösungsorientierung (statt Problemorientierung)

Planung, Kontrolle und Prioritätensetzung

„Eigene Energie kauft man nicht im Handel, sie liegt im Lebenswandel“: Der Lebenswandel ist der Schlüssel für den persönlichen Energiehaushalt! Daher sind Selbstmarketing, Selbstmanagement, Ziel- und Zeitmanagement der Schlüssel für den eigenen Energiehaushalt und für ein erfülltes und erfolgreiches Leben!Nur wer selbst dauerhaft funktioniert, kann sein Unternehmen weiterbringen und seine Ziele erreichen. Um das zu gewährleisten, sind „Management-Maßnahmen“ nötig.Es ist hilfreich, zunächst an sich selbst zu arbeiten, um dann auch im Beruf effizienter und dadurch erfolgreicher zu sein. Wer seine beruflichen Aufgaben effizienter verrichtet, hat im Anschluss mehr Zeit für andere Dinge – für die „wichtigen Dinge im Leben“. Denn mangelnde Freizeit und Zeit für Familie und Freunde sind sehr häufig genannte Gründe für Unzufriedenheit mit dem Berufs- und Privatleben.Häufige Probleme des persönlichen Selbstmanagements sind:Ein wichtiger Aspekt des Selbstmarketings ist das Zeitmanagement. Hierzu sind die Zeitfresser zu identifizieren und möglicherweise gezielte Gegenmaßnahmen einzuleiten. Planung, Kontrolle und Prioritätensetzung sind hierfür unumgänglich. In unserem Seminar wird der Grundstein dafür gelegt.UMA-Beraterin und -Trainerin Brunhilde Fischer erarbeitet mit den Seminar-Teilnehmern die Bausteine eines gezielten Selbstmarketings. Sie hilft ihnen dabei, bewusst mehr über sich selbst zu erfahren und zu lernen, wie sie ihr Leben mit gezielten Maßnahmen erfolgreich gestalten können und sich selbst weiterentwickeln. Viele kleine praktische Übungen helfen den Kursbesuchern, die Selbstmanagement-Methoden umzusetzen.Mit den richtigen Maßnahmen gelingt es jedem, mit den eigenen Kräften erfolgreich zu haushalten und seine beruflichen – und auch privaten – Ziele in die Tat umzusetzen.