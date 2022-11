Erstes UNIWORLD Vertriebsevent für den DACH-Markt in Paris voller Erfolg

Vom 14. bis zum 16. November veranstaltete UNIWORLD erstmals ein Vertriebsevent in Paris für Reiseverkäufer*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Begrüßt wurden die 90 Expedient*innen in der Stadt der Liebe an Bord des Boutique-Schiffes S.S. Joie de Vivre. Dort hatten sie nicht nur die Möglichkeit, das Luxusschiff hautnah zu erleben und kennenzulernen, sondern konnten auch bei einem abwechslungsreichen Programm neue Erkenntnisse für den erfolgreichen Verkauf des Produktes im eigenen Büro gewinnen.Ein abwechslungsreiches Programm der Reederei, sowie ergänzende Workshops mit exklusiven Partnern wie TEFRA Gepäckservice, HanseMerkur Reiseversicherung und Ponant Kreuzfahrten machten die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg. Auf zwei verschiedenen Ausflügen hatte eine Auswahl der Vertriebspartner*innen die Möglichkeit, die Umgebung und das Landprogramm der Reederei zu erkunden. Beide Ausflüge sind für die UNIWORLD Gäste auf ihrer Reise im Preis inkludiert. So konnten die Teilnehmenden das UNIWORLD All-Inclusive Versprechen genauso erleben, wie es auch ihre Kund*innen tun würden. Das Abendprogramm sorgte ebenfalls für gute Stimmung. An Bord spielten eine Live-Band sowie ein DJ und ein besonderes Highlight war die Roaring 20s Party, auf der der Stil der „Goldenen Zwanziger" zelebriert wurde. Dieser findet sich auch in einigen Details an Bord der Joie de Vivre wieder.„Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Vertriebspartner*innen erstmals ein Uniworld Schiff und die einzigartige Philosophie der Produkte live an Bord präsentieren konnten.“, erklärt Bettina Zwickler, Generalagentur DACH für Uniworld und Inhaberin des Passage-Kontor Kapitän P. Henssel aus Schwentinental in der Nähe von Kiel.Wer sich selbst von der S.S. Joie de Vivre und den Highlights des Events überzeugen möchte, kann hier einen Blick auf die Bildergalerie werfen.Um zukünftig keine Informationen rund um die Luxusreederei zu verpassen, empfiehlt es sich, den Newsletter zu abonnieren und der B2B-Facebook-Gruppe beizutreten.Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Buchung der Kreuzfahrten finden Interessenten unter https://passage-kontor.de/uniworld/uniworld-reisen/ . Anfragen können per Mail an uniworld@passage-kontor.de gestellt werden. Eine telefonische Beratung erhalten Sie unter 04307-6600. Unter https://passage-kontor.de/uniworld/kataloganforderung/ lässt sich zudem der aktuelle Katalog bestellen.