DAISY Award am UKM etabliert: Exzellente Pflege sichtbar machen

„Wenn es jemand verdient hat, dann du“, sind sich die Kolleginnen und Kollegen von Lisa Rohlmann einig, als sie sich mit Pflegedirektor des UKM (Universitätsklinikum Münster) Thomas van den Hooven und dem DAISY-Team plötzlich im Rondell der Station 12 B Ost zusammenfanden, um die überraschte Kollegin mit dem DAISY Award auszuzeichnen. Als die Preisträgerin vor über zehn Jahren mit einem FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) nach ihrem Abitur am UKM startete, „verliebte“ sie sich prompt in den Beruf. Auch heute ist die 31-Jährige mit viel Engagement und Leidenschaft als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin am UKM tätig.Täglich begleitet Lisa Rohlmann Patientinnen und Patienten in schwierigen Phasen und setzt sich mit Herz und Humor dafür ein, den Krankenhausaufenthalt für sie angenehmer und reibungsloser zu gestalten. Die vierfach nominierte Preisträgerin beeindruckte auch das Bewertungskomitee. Im Fall eines schwer tumorerkrankten Patienten, der unter starken Schmerzen litt, bewies die gebürtige Münsteranerin außerordentliches Einfühlungsvermögen und betonte stets die Wichtigkeit, nicht nur die somatischen Symptome zu lindern, sondern sich auch Zeit für die Person zu nehmen. „Etwas für Menschen und ein Stück weit auch für die Gesellschaft zu tun, ist ein sehr schöner Gedanke, und für mich kommt auch nach all den Jahren kein anderer Beruf in Frage“, betont Rohlmann. Mit ihrem umfassenden Verständnis für medizinische und zwischenmenschliche Abläufe sei sie nicht nur eine große fachliche Unterstützung, sondern auch „Herz und Seele“ des Teams. „Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Team jede neue Hürde meistern konnte und dabei zu jeder Zeit als Team zusammengehalten hat“, berichten ihre Kolleginnen und Kollegen.Der DAISY Award ist ein internationales Anerkennungsprogramm, das die besondere Arbeit von Pflegenden weltweit ehrt und würdigt. Zu Beginn des Jahres 2023 verlieh die Uniklinik Münster den ersten DAISY Award – als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für die exzellente Arbeit in der Pflege. „Ich freue mich sehr, dass wir den DAISY Award am UKM eingeführt haben und so die Wertschätzung für jede einzelne Preisträgerin und jeden einzelnen Preisträger auf diese Weise zum Ausdruck bringen können“, sagt van den Hooven. „Jede Preisübergabe ist sehr besonders, und es ist schön zu sehen, wie sich die Kolleginnen und Kollegen über die Auszeichnung freuen.“ Nominierungen dürfen Patientinnen und Patienten, Angehörige oder Kolleginnen und Kollegen vornehmen, über die Vergabe des Awards entscheidet ein Nominierungs-Komitee bestehend aus Mitgliedern verschiedener Bereiche der Pflege mit Hilfe eines Kriterienkatalogs. Für die Bewertung werden alle eingegangenen Nominierungen zentral gesammelt und anonymisiert.Insgesamt erhielten bislang sieben Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflegende den Award – eine aus Serpentin gefertigte Figur „Healer’s Touch“, die die besondere Verbindung zwischen Pflegenden und Patientinnen und Patienten symbolisiert. Die Überraschung sowie die Freude ihres Teams und der verdiente Zuspruch rührten die Preisträgerin sehr: „Ich finde die Idee des Awards sehr schön, da der Beruf viele Schwierigkeiten und Hürden mit sich bringt, und in so einer Form anerkannt zu werden, ist einfach unfassbar bestätigend und gibt weiterhin viel Motivation.“ Und so wird diese inzwischen fest verankerte Aktion auch im Jahr 2024 am UKM fortgesetzt.