Einstieg in die berufliche Zukunft
Azubi Speed Dating des Universitätsklinikums Freiburg am 20. November / Freie Ausbildungsplätze für 2027 entdecken
Individuelle Beratung und unkomplizierte Teilnahme
„Das Speed-Dating bietet eine tolle Gelegenheit, mit Ausbilder*innen direkt ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, ob der Wunschberuf wirklich zu einem passt“, sagt Elke Provazi, Leiterin der Stabsstelle Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg. „So gestalten wir den ersten Schritt in die berufliche Zukunft so einfach und persönlich wie möglich.“
Interessierte können bereits im Vorfeld einen Termin für das Speed-Dating unter folgendem Link reservieren: Azubi Speed Dating | Universitätsklinikum Freiburg Auch spontane Besucher*innen sind herzlich eingeladen.