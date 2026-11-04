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Einstieg in die berufliche Zukunft

Azubi Speed Dating des Universitätsklinikums Freiburg am 20. November / Freie Ausbildungsplätze für 2027 entdecken

(lifePR) (Freiburg, )
Am Freitag, 20. November 2026 von 14.30 Uhr bis 17 Uhr lädt das Universitätsklinikum Freiburg zum Azubi Speed Dating ins Personalcasino (Killianstraße 2, 79106 Freiburg) ein. Ob Pflege, Medizinische*r Technolog*in für Radiologie, Koch/Köchin oder kaufmännische Ausbildung – Interessierte haben die Gelegenheit, verschiedene Ausbildungsberufe kennenzulernen, ihre Fragen direkt zu stellen und mehr über ihren Wunschberuf zu erfahren.

Individuelle Beratung und unkomplizierte Teilnahme

„Das Speed-Dating bietet eine tolle Gelegenheit, mit Ausbilder*innen direkt ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, ob der Wunschberuf wirklich zu einem passt“, sagt Elke Provazi, Leiterin der Stabsstelle Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg. „So gestalten wir den ersten Schritt in die berufliche Zukunft so einfach und persönlich wie möglich.“

Interessierte können bereits im Vorfeld einen Termin für das Speed-Dating unter folgendem Link reservieren: Azubi Speed Dating | Universitätsklinikum Freiburg Auch spontane Besucher*innen sind herzlich eingeladen.

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