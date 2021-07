Aufgrund des Fachkräftemangels wird es für Arbeitgeber immer wichtiger, ihre Attraktivität für Bewerber und Mitarbeiter unter Beweis zu stellen. Vor diesem Hintergrund analysierte das F.A.Z.-Institut in einer neuen Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021“ von über 18.200 Unternehmen die Daten eines Social Listenings und einer schriftlichen Befragung. Im Bereich der privaten Krankenversicherung zählt die uniVersa zu den ausgezeichneten, begehrtesten Arbeitgebern und belegt mit 91,86 Punkten den zweiten Platz. Beim Social Listening wurden die Arbeitgeber-Performance sowie die Performance in den Bereichen Wirtschaftlichkeit, Produkte und Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Management untersucht. Zudem wurden parallel in einer schriftlichen Befragung die sieben Themenbereiche Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen analysiert.

(lifePR) (