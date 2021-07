uniVersa erhält mit voller Punktzahl die Bestbewertung von Ascore

Wer einem anderen schuldhaft einen Schaden zufügt, haftet nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch dafür mit seinem Einkommen und Vermögen. Das kann unter Umständen existenzbedrohend sein. Deshalb ist eine private Haftpflichtversicherung für jeden uneingeschränkt empfehlenswert. Das Analysehaus Ascore hat die Angebote am Markt untersucht. Für Singles kamen 42 Leistungskriterien und für Familien 47 Kriterien auf den Prüfstand. Die volle Punktzahl in beiden Kategorien erhielt der Tarif best der uniVersa und wurde mit der Höchstbewertung „Herausragend“ ausgezeichnet. Er bekam erst kürzlich im Juli ein Leistungsupdate und schaffte damit den Sprung an die Spitze. Durch die enthaltene Innovationsgarantie gelten die Verbesserungen auch automatisch ohne Mehrbeitrag für Bestandskunden. Als Besonderheit gewährt die uniVersa zusätzlich einen Treuebonus, wenn der Vertrag über drei Jahre abgeschlossen wird. Dann sind auch vom Kunden anerkannte Schadenersatzansprüche bis 500 Euro mitversichert, für die es eigentlich keine Erstattungsgrundlage gibt, da sie über die gesetzliche Haftung hinausgehen.