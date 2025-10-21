Kontakt
Wirtschaftswoche stellte Lebensversicherer auf den Prüfstand

Wie es um die Leistungsfähigkeit der deutschen Lebensversicherer bestellt ist, untersuchte die Zeitschrift Wirtschaftswoche in der Ausgabe 40/2025. Dabei kamen 54 Anbieter auf den Prüfstand. Mit der Bestnote „Fünf Sterne“ wurde die uniVersa ausgezeichnet.

Einmal jährlich untersucht die Zeitschrift Wirtschaftswoche die Zukunftsaussichten von Lebensversicherern. Im Fokus des Ratings stand dabei nicht die vergangene Entwicklung, sondern die Frage, wie gut die Gesellschaften künftig für ihre Kunden aufgestellt sind. Gemeinsam mit dem Analysehaus Ascore aus Hamburg wurden unter anderem die finanziellen Reserven der Anbieter bewertet. Ergänzend flossen Faktoren wie Kostenstruktur und die faire Beteiligung an den Überschüssen in das Ergebnis ein. Daraus wurde die Leistungsfähigkeit für Kunden berechnet. Mit der Bestnote „Fünf Sterne“ wurde die uniVersa für stark überdurchschnittliche Ergebnisse im Rating ausgezeichnet. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit konnte damit seine Vorjahresergebnisse erneut bestätigen und zählt weiter zu den leistungsstärksten Lebensversicherern am Markt.

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.

