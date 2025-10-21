Wirtschaftswoche stellte Lebensversicherer auf den Prüfstand
Einmal jährlich untersucht die Zeitschrift Wirtschaftswoche die Zukunftsaussichten von Lebensversicherern. Im Fokus des Ratings stand dabei nicht die vergangene Entwicklung, sondern die Frage, wie gut die Gesellschaften künftig für ihre Kunden aufgestellt sind. Gemeinsam mit dem Analysehaus Ascore aus Hamburg wurden unter anderem die finanziellen Reserven der Anbieter bewertet. Ergänzend flossen Faktoren wie Kostenstruktur und die faire Beteiligung an den Überschüssen in das Ergebnis ein. Daraus wurde die Leistungsfähigkeit für Kunden berechnet. Mit der Bestnote „Fünf Sterne“ wurde die uniVersa für stark überdurchschnittliche Ergebnisse im Rating ausgezeichnet. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit konnte damit seine Vorjahresergebnisse erneut bestätigen und zählt weiter zu den leistungsstärksten Lebensversicherern am Markt.