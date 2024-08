Rürup-Rente: uniVersa mit Bestnote vom Handelsblatt ausgezeichnet

Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat für die Tageszeitung Handelsblatt fondsbasierte Rentenversicherungen verglichen. Bei der staatlich geförderten Rürup-Rente, auch Basis-Rente genannt, können in diesem Jahr die Altersvorsorgebeiträge bis zu einer Höhe von 27.566 Euro steuerlich abgesetzt werden. Fondspolicen ohne Garantie bieten höhere Renditechancen und engen den Anlagespielraum nicht ein. Die Ratingexperten untersuchten die fondsbasierten Angebote von 24 Gesellschaften. In die Gesamtwertung floss die Finanzkraft der Anbieter mit 20 Prozent sowie die Qualität der Tarife und die Höhe der Rente jeweils zu 40 Prozent ein. Mit 98 Punkten erzielte die uniVersa das höchstvergebene Ergebnis und wurde im Gesamtergebnis mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet. Beim Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit stehen 55 Fonds mit Topbewertungen aus unterschiedlichen Anlageklassen zur Auswahl. Anleger können bei der uniVersa jederzeit ihre Fonds wechseln und auch kostengünstige Indexfonds (ETFs) wählen. Auf Wunsch kann ein kostenfreies Ablaufmanagement in Anspruch genommen werden. Fünf Jahre vor Rentenbeginn wird dann in schwankungsärmere Anlagen umgeschichtet.