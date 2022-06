Privathaftpflicht für Familien: Volle Punktzahl für uniVersa

Private Haftpflichtversicherungen gibt es viele. Doch nicht jede Police leistet auch im Ernstfall. Das unabhängige Analysehaus Ascore hat den Markt untersucht und 48 relevante Leistungskriterien für Familienpolicen definiert. Die Versicherungssumme sollte mindestens pauschal 10 Millionen Euro betragen, besser auch mehr. Neben Gefälligkeitshandlungen, Deliktunfähigkeit von Kindern, Mietsachschäden, auch an Inventar in Hotels und Ferienwohnungen, sollten Schlüsselverlust, Forderungsausfall sowie gemietete und geliehene Sachen möglichst umfangreich mitversichert sein. Neue Verträge sind in der Regel besser. Meist lohnt sich ein Wechsel. Denn in neuen Policen sind oftmals auch Leistungen enthalten, für die normalerweise eigene Spezialpolicen gegen Extrabeitrag benötigt werden, etwa für Heizöltank, Bauherrn, Haus- und Grundbesitz, Drohnen, Motor- und Segelboote, Surfbretter und Flugmodelle. Vollständig im Scoring von Ascore überzeugen konnte der best-Tarif der uniVersa. Er erzielte die Höchstpunktzahl von 48 Punkten und konnte damit alle Leistungskriterien vollständig erfüllen. Ergänzt werden kann er beispielsweise noch um eine Hundehalterhaftpflicht und Diensthaftpflicht für Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst.