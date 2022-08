Privat-Haftpflichtversicherung: uniVersa punktet bei Singles und Familien

Die Privat-Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen. Die Ratingagentur Franke & Bornberg hat die Angebote am Markt untersucht und Top-Tarife mit einer neuen Ratingklasse ausgezeichnet. Die uniVersa erhielt das Prädikat gleich zweimal verliehen.



Wer jemanden schuldhaft schädigt, ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zum Schadenersatz verpflichtet und haftet mit seinem Einkommen und Vermögen. Eine Privat-Haftpflichtversicherung übernimmt berechtige Schadenersatzforderungen oder wehrt ungerechtfertigte Ansprüche ab. Sie ist deshalb für jeden Verbraucher uneingeschränkt empfehlenswert. Am Markt gibt es eine Vielzahl von Tarifangeboten. Die unabhängige Ratingagentur Franke & Bornberg hat insgesamt 274 Tarife für Familien und Singles von 100 Anbietern untersucht. Analysiert wurden bis zu 68 Prüfkriterien aus den Versicherungsbedingungen. Die Qualitätsmessung erfolgte nach einem siebenstufigen Bewertungsschema in die Ratingklassen von „FFF+/hervorragend" bis „F-/ungenügend“. Nur neun Prozent der Singletarife und elf Prozent der Familienpolicen erhielten im Gesamtergebnis die neue Spitzenbewertung „FFF+/hervorragend“, mit der leistungsstarke Top-Tarife schneller erkannt werden sollen. Darunter auch die uniVersa mit dem Tarif FLEXXprotect, der das Prädikat sowohl bei Singles wie auch Familien verliehen bekam. Als Besonderheit bietet er ein Laufzeit-Feature, wenn der Vertrag über drei Jahre abgeschlossen wird. Dann sind auch vom Kunden anerkannte Schadenersatzansprüche bis 500 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr mitversichert, für die es eigentlich keine Erstattungsgrundlage gibt, da sie über die gesetzliche Haftung hinausgehen.