PKV-Test von Focus Money: Viermal "Sehr gut" für uniVersa

Das Wirtschaftsmagazin Focus Money hat gemeinsam mit der Rating-Agentur Franke und Bornberg einen umfangreichen Test zur privaten Krankenversicherung (PKV) durchgeführt. Über mehrere Ausgaben wurden die Sieger in den Kategorien Top-Schutz, ausgewogene Tarife, Klassik-Schutz und Beihilfetarife gekürt. Die uniVersa, älteste private Krankenversicherung in Deutschland, konnte in allen Kategorien überzeugen. In der Vollversicherung gab es dreimal ein „Sehr gut“ für verschiedene Kombinationen der Classic-Baustein- und intro|Privat-Tarife. Ebenfalls mit „Sehr gut“ ausgezeichnet wurden die Bausteintarife für Beihilfeberechtigte.





