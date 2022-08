Neues Kundenportal: uniVersa erweitert digitalen Service

Die uniVersa baut ihre bisherige e-Abrechnung in der Krankenversicherung, über die mittlerweile zusammen mit der Rechnungs-App rund 45 Prozent der Leistungsbelege digital eingereicht werden, zu einem spartenübergreifenden Kundenportal aus. Neu aufgenommen wurde die fondsgebundene Rentenversicherung. Dort haben Versicherte alle wichtigen Daten jederzeit im Blick, etwa zum Vertrag oder zur Fondsaufteilung und Wertentwicklung. Der Schriftverkehr erfolgt über ein elektronisches Postfach mit zeitgleichem E-Mail-Benachrichtigungsservice. Das spart Portokosten, schont die Umwelt und ist datensicher. Dokumente können mittels Upload-Funktion bequem online an die uniVersa übermittelt werden. In der Krankenversicherung ist es zudem weiterhin möglich, die Rechnungen, Rezepte und Verordnungen per Rechnungs-App mit dem Smartphone oder Tablet einzureichen. Per digitalem Zugriff können Versicherte über das neue Portal auch ihre persönlichen Daten selbst auf den neusten Stand bringen, wenn sich beispielsweise die Adresse geändert hat. Das Kundenportal ist Teil der Digitalisierungsstrategie der uniVersa. Weitere Ausbaustufen sind bereits in Planung.