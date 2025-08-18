Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032716

uniVersa Versicherungen Sulzbacher Straße 1-7 90489 Nürnberg, Deutschland http://www.universa.de
Ansprechpartner:in Herr Stefan Taschner +49 911 53071698
Logo der Firma uniVersa Versicherungen

Mitarbeitende der uniVersa erhalten Deutschlandticket jetzt noch günstiger

Mitarbeitende der uniVersa können sich freuen: Seit August erhalten sie einen höheren Fahrtkostenzuschuss und können das Deutschlandticket dank eines zusätzlichen Zuschusses ihres Arbeitgebers bereits für rund 15 Euro pro Monat nutzen.

(lifePR) (Nürnberg, )
Mit dem Deutschlandticket ist für 58 Euro pro Monat der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland nutzbar – unabhängig vom Bundesland, Verkehrsverbund und Tarifgebiet. Das ist auch für Berufspendler interessant. Die uniVersa Versicherungsunternehmen bezuschussen es im Rahmen des Firmenabos mit 25 Prozent. Darüber hinaus erhalten Mitarbeitende seit August aufgrund eines Tarifabschlusses in der Versicherungswirtschaft einen höheren Fahrtkostenzuschuss von jetzt 25 Euro pro Monat (vorher 20) sowie Auszubildende und dual Studierende von 30 Euro (vorher 25). Unter dem Strich können Mitarbeitende das Deutschlandticket damit für 15,60 Euro monatlich und die jungen Nachwuchskräfte in Ausbildung für 10,60 Euro nutzen. Bezuschusst wird zudem das ermäßigte Deutschlandticket des Freistaats Bayern. Statt für 38 Euro pro Monat erhalten es Auszubildende und dual Studierende der uniVersa für acht Euro monatlich. Die Unternehmenszentrale in Nürnberg ist mit Bus, U-Bahn und Straßenbahn sehr günstig zu erreichen. Zudem ist Arbeiten im Homeoffice möglich. In Zeiten von Fachkräftemangel will die uniVersa mit dem freiwilligen Fahrtkostenzuschuss und dem Angebot zum mobilen Arbeiten weiter im Wettbewerb um junge Nachwuchskräfte punkten.

Website Promotion

Website Promotion

uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.