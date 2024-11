Lebensversicherung: uniVersa zählt zu den leistungsstärksten Anbietern

Ein Rating der Wirtschaftswoche ermittelte, welche Anbieter in der Lebensversicherung die besten Renditechancen bieten. Dabei kamen Kapitalstärke, Kosten und Kundenbeteiligung auf den Prüfstand.



Seit 27 Jahren bewertet die Zeitschrift Wirtschaftswoche die Renditechancen der Kunden von Lebensversicherern für die Zukunft. In Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Ascore wurden dabei die Kapitalpolster der Versicherer überprüft. Je höher diese ausfallen, desto rentabler können die Anbieter anlegen. Sind auch die Kosten niedrig und werden Kunden fair an Überschüssen beteiligt, dann ist die Leistungsfähigkeit für die Versicherten hoch. Mit der Höchstbewertung „Fünf Sterne“, die für stark überdurchschnittliche Ergebnisse im Ranking steht, wurde die uniVersa in der Ausgabe 40/2024 ausgezeichnet. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Nürnberg zählt damit erneut zu den leistungsstärksten Lebensversicherern am Markt. Insgesamt wurden 54 Anbieter in dem Rating untersucht.

